Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó

Míg az olaszok nyaralnak addig az afrikaiak beköltöznek a lakásaikba. A romák a metróban és a nagyobb városokban fosztják ki az embereket, de hétfőn 4 kiskorú roma egy lopott autóval gázolt halálra egy 71 éves milánói nőt. A 11 és 13 év közötti kiskorúak szülei szerint nem kellene megbüntetni őket mert még fiatalok. A jobboldali kormány azonban épp tavaly hozott egy új törvényt, amely értelmében a 14 év feletti kiskorúak és az illegális ingatlan foglalók is büntethetőek akár 7 évig terjedő szabadság vesztéssel.

Óvatosnak kell lennie annak, aki nyaralni megy Olaszországban. Elég egy hét a közeli tengerparton és amikor hazatérnek a lakásukban vadidegeneket találnak. Ez történt egy torinói családdal is a napokban, akik három marokkói és egy olasz állampolgárt találtak, akik közölték, hogy a lakásban most ők laknak. Épp a hasonló estek miatt kezdett plakátkampányba a Liga. A jobboldali párt akcióját azonban megakadályozta Róma balliberális vezetése. A mesterséges intelligenciával készült hirdetményeket leszedették. Sőt volt olyan baloldali politikai csoport, amelyik feljelentést is tett.