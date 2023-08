Migránslázadás tört ki Lampedusán

Megosztás itt:

Újabb tábort létesítenek Szicília déli partjainál, egy 600 fő befogadására alkalmas sportcsarnokba telepítik be a bevándorlókat. A helyiek azonban azonnal demonstrációba kezdtek.

Egymást érik a migránshajók Lampedusa partjainál óriási a migrációs nyomás a dél-olasz partokon. Az év eleje óta közel százezer illegális bevándorló érkezett Olaszországba. Kétszer annyian, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. A migrációs nyomás megemelkedésével sajnos a tengeri tragédiák száma is emelkedik, újabb tengeri katasztrófáról számolnak be a híradások – tudósított Jánosi Dalma Olaszországból.

A tegnapi nap során Tunézia közeli vizeken újabb migránshajó süllyedt el, öt személy veszítette életét és hét személynek nyoma veszett. A hivatalos adatok szerint az év eleje óta 2100 személy veszítette életét a Földközi-tengeren való átkelés során – tájékoztatott a szomorú tényekről tudósítónk.

Lampedusa szigetén továbbra is drámai a helyzet, Filippo Manino a sziget polgármestere bejelentette, hogy a helyiek már nem tűrik a továbbiakban a tarthatatlan helyzetet. Azt kéri a kormánytól, hogy humanitárius hajókat helyezzenek ki Lampedusa partjainál, akik a fedélzetükre veszik a migránsokat, majd azonnal a szárazföldre szállítják őket. Filippo Magino azt is elmondta, hogy a sziget képtelen kezelni a helyzetet, egyetlen kis betegellátója van, amely valójában még a helyiek számára sem elegendő. Azt is elmondta, hogy a szigetnek óriási problémát jelent a partokon hagyott migránshajók elszállítása, illetve megsemmisítése. A polgármester szerint az Európai Uniónak, illetve az olasz kormánynak kéne azonnal közbelépni és tehermentesíteni a szigetet.