Migránsközpont megnyitása ellen tüntettek Rómában

Csütörtökön a legtöbb római iskolában elkezdődött a tanév. A szülőknek nemcsak a hatalmas dugókkal és a tanévkezdés költségeivel kell megküzdeniük. A megromlott közbiztonság is aggasztja a római családokat. Róma külvárosában, Casalottiban tüntetésre gyűltek össze a szülők, mert megtudták, hamarosan egy 100 főt befogadó migránsközpont nyílik meg az iskola tőszomszédságában.

Ebben a kerületben már öt migránsközpont is van, kettő közvetlen az iskola közelében. Ezekben 430 afrikai fiú és férfi van elhelyezve.

