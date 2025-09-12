Keresés

Külföld

Migránsközpont megnyitása ellen tüntettek Rómában

2025. szeptember 12., péntek 09:10 | Magyar Nemzet
Róma migránsközpont

Rómában tüntettek a prefektúra döntése ellen, amely szerint száz afrikai férfit helyeznének el egy általános iskola szomszédságában. A helyiek a gyerekek biztonsága miatt aggódnak, politikusok szerint jogos a felháborodás.

  • Migránsközpont megnyitása ellen tüntettek Rómában

Csütörtökön a legtöbb római iskolában elkezdődött a tanév. A szülőknek nemcsak a hatalmas dugókkal és a tanévkezdés költségeivel kell megküzdeniük. A megromlott közbiztonság is aggasztja a római családokat. Róma külvárosában, Casalottiban tüntetésre gyűltek össze a szülők, mert megtudták, hamarosan egy 100 főt befogadó migránsközpont nyílik meg az iskola tőszomszédságában.

Ebben a kerületben már öt migránsközpont is van, kettő közvetlen az iskola közelében. Ezekben 430 afrikai fiú és férfi van elhelyezve.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

