Migránsgyerekek ostromolják Olaszországot: a polgármesterek kétségbeesettek + videó
2025. szeptember 16., kedd 19:20
| Hír TV
Az olasz önkormányzatok egyre nehezebben tudják finanszírozni a kísérő nélküli kiskorú migránsok ellátását. Az érkezők között egyre többen vallják magukat 18 év alattiaknak, ami súlyos terheket ró a helyi költségvetésekre és éles vitát szít a jobboldal és a baloldal között.
Latorcai Csaba államtitkár szerint meg kell védeni a kormány eddigi eredményeit, mert a tét az értékek megőrzése vagy a háborúpárti liberális beolvadás. A politikus hangsúlyozta, a következő választások sorsdöntőek Magyarország jövője szempontjából.
Vergődésnek nevezte a kormányközeli sajtó részéről azt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárása barcsi állomásán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy rendezvényen, majd be is ismerte, hogy embere valóban lőfegyverrel az oldalán tartott előadást egy tiszás összejövetelen.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A svéd kormányt támogató Svéd Demokraták egyenesen "bandaháborúnak" nevezik a skandináv országban elszabaduló erőszakot. A friss bűnügyi statisztikák szerint 10 év alatt 391 százalékkal nőtt a gyilkosságok száma a 15-20 éves korosztályban, ami aggasztóan jelzi a migrációs politika következményeit.