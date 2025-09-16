Migránsgyerekek ostromolják Olaszországot: a polgármesterek kétségbeesettek + videó

Új állomásához érkezett a Trump által tető alá hozott ukrán ritkaföldfém üzlet

„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz

Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó

Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó

Vergődésnek nevezte a kormányközeli sajtó részéről azt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárása barcsi állomásán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg egy rendezvényen, majd be is ismerte, hogy embere valóban lőfegyverrel az oldalán tartott előadást egy tiszás összejövetelen.

Latorcai Csaba államtitkár szerint meg kell védeni a kormány eddigi eredményeit, mert a tét az értékek megőrzése vagy a háborúpárti liberális beolvadás. A politikus hangsúlyozta, a következő választások sorsdöntőek Magyarország jövője szempontjából.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.