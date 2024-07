Migránsgyerekek befogadásáról döntöttek Spanyolországban + videó

Önként bólintottak rá a szolidaritásra szerdán a spanyol régiók. Összesen 347 afrikai menekült gyermek befogadásáról egyeztek meg, akik mindannyian a Kanári-szigetekre érkeztek a nyílt vízen, illegálisan. A legtöbbet végül a korábban legjobban ellenkező Katalónia fogadja be, 31-et, őt követi majd 25-30 gyerekkel Madrid, a déli Andalúzia, aztán pedig az északi régiók. A Pedro Sánchez vezette szocialista kormány nem sokkal a döntés előtt jelentette be, hogy minden egyes befogadott gyerek után 36 ezer eurót ad a regionális kormányoknak, ez átszámítva több mint 14 millió forint. Úgy tervezik, hogy a kiskorúakat a következő 12 hónapban fokozatosan helyezik át a szigetekről a félszigetre.

