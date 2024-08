Migránsáradatra számít a spanyol csendőrség augusztus második felében + videó

Megosztás itt:

A 2006-os migrációs válság óta nem jött annyi illegális bevándorló a Kanári-szigetekre mint amennyire idén számítanak a hatóságok. Kiszivárgott a csendőrség egyik belső jelentése, amiben arról írnak, hogy júliusban több mint 2200 afrikai menekült kötött ki a szigetcsoport tagjain illegálisan és ez a szám pár ember híján eléri a 2006-ban felállított júliusi rekordot. A hatóság azzal számol, hogy a maffia a következő hetekben az eddigieknél is több embert fog elindítani a Kanári-szigetekre, mivel javulnak az időjárási körülmények, meg egyébként is, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mindig augusztus második felétől jön az igazi migrációs bumm. A csendőrség szerint egyáltalán nem, hogy már ebben a hónapban megdől az éves történelmi rekord is.

És ezt azért gondolják, mert idén már több mint húszezer menekült kötött ki a szigeteken, miközben 2006-ban egész évben érkezett 30 ezer fő. Vagyis a szigetcsoport már most, az év felénél ijesztően közel van a korábbi csúcshoz.

A hatóság azt is leírta a jelentésben, hogy alig érkezik nő és kiskorú Spanyolországba, a migránsmaffia csónakjain utazók 85 százaléka egészséges, fiatal férfi. Legutóbb hétvégén egy nap leforgása alatt több mint 140-en kötöttek ki Gran Canarián, tegnapelőtt pedig jött volna egy újabb hajó tele emberekkel, köztük két férfi holttestével, de azt a kanári helyett végül a marokkói hatóságok húzták partra. A kanári befogadórendszer egyébként annyira túl van terhelve, hogy a központi szocialista kormány folyamatosan szállítja át az illegális bevándorlókat más spanyol régiókba.