Migráns gyilkolt meg egy fiatal lányt Spanyolországban + videó

Marokkóból érkezett Spanyolországba és már tizenkét rendőrségi ügye is volt korábban annak a férfinak, aki a héten halálra késelt egy fiatal spanyol lányt Pamplonában. A gyilkosnak a lány családja adott bérbe egy szobát, amiért egy ideje nem fizetett, ezért jogi úton akarták őt kitenni onnan. Az áldozat családja egy hete feljelentette őt a rendőrségen birtokháborítás miatt, hogy megkezdhessék a kilakoltatási procedúrát. A férfi viszont ettől annyira dühös lett, hogy először rájuk támadt, aztán fenyegető üzenetekkel bombázta őket, végül pedig betört a húszéves lányuk szobájába és meggyilkolta. A rendőrség nem sokkal később letartóztatta.

Pár nappal a gyilkosság után egy másik marokkói bevándorló is bűncselekményt követett el, szintén Pamplonában. Ő egy kiskorú, 17 éves lányt zaklatott szexuálisan a nyílt utcán úgy, hogy engedély nélkül megfogta a fenekét. A tini maga hívta fel a rendőrséget, aztán bevitték vallomástételre és az általa elmondottak alapján sikerült megtalálni a zaklatót.

Mindeközben Pedro Sánchez kormányfőt úgy tűnik, hidegen hagyják ezek az események, sőt, a legtöbb afrikai bevándorlók által elkövetett bűncsekeményről szóló hírt álhírként állítja be.

Ráadásul a héten a parlament előtt jelentette be, hogy az illegális migrációs krízist kitoloncolás helyett inkább úgy akarja megoldani, hogy gyorsabban ad letelepedési és munkavállalási engedélyt az ideérkező afrikai bevándorlóknak. Emellett bejelentette azt is, hogy megsürgeti a diplomás, Spanyolországban dolgozni akaró bevándorlók papírjainak honosítását, hogy a cégeknek megkönnyítsék az új munkaerő felvételét. Végül közölte azt is, hogy növeli a rendőrök és csendőrök létszámát az idei, történelmi migrációs krízisben leginkább érintett Kanári-szigeteken, illetve hatezer új férőhelyet hoz létre a szigetvilágban, hogy még több embert tudjanak ott fogadni.