Migráns erőszak és sajtócsend - Lisa brutális meggyilkolása igazolja Orbán Viktor figyelmeztetéseit

Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a 17 éves holland Lisa brutális meggyilkolása ügyében folyó nyomozás során, erősítette meg az ügyészség. A tárgyakra egy menekülttábor mellett bukkantak, ahol a holland hatóságok elfogták a fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit. A MAGYAR NEMZETNEK nyilatkozó Deák Dániel szerint a liberális sajtó hallgatása az ilyen ügyekben sajnos már megszokottá vált, a bűnügyi statisztikákat azonban nem lehet letagadni.

Egy fiatal lány Amszterdamban töltött egy estét barátaival, majd hazafelé indult, ekkor kezdte követni a támadója. Lisa a rendőrséget is értesítette, de segítség már nem érkezett: a holttestét másnap egy árokban találták meg. A tragédia sokkolta Hollandiát, ám a nyugati sajtó – szokásához híven – most is igyekszik elhallgatni a migrációs szálat.

A migránsbűncselekmények és a bevándorlás kéz a kézben jár

A migrációs válság kitörése óta érzékelhető az, hogy a nyugati nyilvánosságban igyekeznek eltitkolni, hogy a bevándorlás és a bűnözés növekedése kéz a kézben jár – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő emlékeztetett arra, hogy 2015-ben, amikor Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenőrizetlen migráció ezt fogja eredményezni, akkor kinevették és hazugsággal vádolták.

Az azóta egyre több helyen lévő no-go zónákat is letagadták a nyugat-európai városokban, mára azonban az elmúlt tíz évben ez az európai nyilvánosságban evidencia lett, és Orbán Viktor akkori figyelmeztetése beigazolódott.

Deák Dániel hozzátette:

Az, hogy az ilyen erőszakos és megdöbbentő esetekről nem számolnak be, és sok esetben nem jelölik meg, hogy migrációs hátterű elkövetőről van szó, a balliberális globalista sajtóban azt mutatja, hogy a liberális véleménybuborék igyekszik a tényekről, a valóságról elterelni a figyelmet, és úgy tenni, mintha a migráció és a bűnözés között nem lenne kapcsolat. A Magyar Nemzet arról is írt, hogy Nagy-Britanniában már odáig fajult a helyzet, hogy bizonyos NGO-k már az újságcikkeket elemzik arról, hogy hányszor szerepel bennük a migráns és a bűnözés szó együtt.

Próbálnak úgy tenni, mintha ez egy általános dolog lenne, de a hivatalos statisztikák ezekben a nyugat-európai országokban is azt mutatják, hogy bizony ez az összefüggés nagyon is jelen van és kézzelfogható – összegezte Deák Dániel.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva