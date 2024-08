Migrációs vészhelyzet kihirdetését kérték a spanyol kormánytól + videó

Megosztás itt:

Körülbelül 350 ember ugrott a tengerbe szerda este Marokkóban, hogy megpróbáljon átjutni a Spanyolországhoz tartozó Ceutába. A többségüket a marokkói csendőrség feltartóztatta, de pár algériai állampolgárnak így is sikerült átlépnie a határt és végül a spanyol hatóságok húzták őket partra.

Ceutában már második hete nem csökken a migrációs nyomás. Az afrikaiak a párás időt próbálják kihasználni és minden éjszaka hol kisebb, hol nagyobb csoportokban úszva vágnak neki a határnak. A ceutai befogadóközpontok közben már nem bírnak több embert fogadni. A felnőtteknek fenntartott intézményben 750 fő van most, ami a befogadóképességük duplája, de a kiskorúak központjában ennél is rosszabb a helyzet, ott már 360 százalékos a túlterheltség, úgyhogy Ceuta elnöke megint a központi szocialista kormány segítségét kérte, illetve hogy hirdessenek ki migrációs vészhelyzetet. Februárban egyébként megegyeztek arról, hogy nagyjából száz afrikai gyereket átvisznek más spanyol régiókba, de azóta csak egy kisebb csoport hagyta el Ceutát. Állítólag most azon dolgoznak, hogy ez változzon és felgyorsítsák ezeket az áthelyezéseket.

Közben a Kanári-szigetekről is folyamatosan érkeznek az emberek, onnan elsősorban felnőttek, mert az ottani befogadórendszer sem tudja már ellátni őket. Múlt héten több mint háromszáz afrikai landolt Madridban, a héten pedig közel kétszáz embert vittek át egy galíciai faluba, amit alig párszázan laktak eddig.

A helyiek életét ez alaposan fel is borította, nem tudják, hogy mire számítsanak. A sajtónak azt mondták, hogy bizonytalanok, nem tudják, biztonságban vannak-e, hisz gyakorlatilag katonakorú, Maliból érkezett férfiakat vittek oda és azt sem mondták meg nekik, hogy meddig maradnak .

Ez a nagy létszámú befogadás azután történt, hogy az ottani, baloldali polgármester közölte, hogy szolidáris községként tekintenek magukra, úgyhogy nem mondanak nemet a bevándorlók fogadására.