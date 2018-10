Michael Bloomberg ismét a demokratákat erősíti

Michael Bloomberg, New York város volt polgármestere szerdán ismét csatlakozott a Demokrata Párthoz.

A milliárdos pár héttel a november elején tartandó félidős választások előtt tért vissza politikai gyökereihez és ezzel ismét táptalajt adott azon találgatásoknak, miszerint 2020-ban indulna az elnökválasztáson.

Bloomberg, aki a róla elnevezett médiavállalkozás tuajdonosa is, a közösségi oldalon jelentette be, hogy regisztráltatta magát a pártban. Döntését azzal indokolta, hogy Donald Trump elnöksége idején akár alkotmányos válság is fenyegethet.

„Az Egyesült Államok történetének kulcsfontosságú pillanataiban a két párt egyike védőbástyaként szolgál azok ellen, akik az alkotmányt fenyegetik. Két évvel ezelőtt a Demokrata Párt elnökjelölt-állító konvencióján én figyelmeztettem e fenyegetésekre” – írta Instagram oldalán Bloomberg. Hozzátette: azért regisztráltatja magát ismét demokrata pártiként, mert úgy gondolja, hogy demokratákra van szükség a fékek és ellensúlyok biztosításához. Erre – mint írta – „rendkívül nagy szüksége van nemzetünknek”.

A 76 éves Bloomberg, aki az Egyesült Államok nyolcadik leggazdagabb embere, sokáig demokrata párti volt, majd 2001-ben – mielőtt indult New York város polgármesteri székéért – republikánus lett. Kétszer választották újra, 2007-ben hagyta ott a Republikánus Pártot, és azóta függetlenként politizált.