Mianmarban buddhista kolostort támadott a légierő, sok a halott és a sebesült

Az Institute for Strategy and Policy - Myanmar nevű független kutatóintézet szerint a junta csapatai már több mint 20 mészárlást hajtottak végre a lakosság ellen. A jelentés szerint 2021 februárja és 2023 októbere között összesen több mint ötszáz embert, köztük gyerekeket és időseket öltek meg ezekben a támadásokban.

