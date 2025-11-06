Mi győzelemre játszunk - jelentette ki Orbán Viktor a washingtoni repülőútján + videó
2025. november 06., csütörtök 17:10
| Hír TV
A kormányfő rámutatott: minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de ő baráti és könnyebb hangvételű egyeztetésre számít. Orbán Viktor ugyanakkor súlyos kérdésnek nevezte az olajszankciók ügyét, de szerinte a tárgyalás nem lesz nehéz.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Brüsszelben születtek azok a dokumentumok, amelyek adóemelést, nyugdíjcsökkentést, a családtámogatások lefaragását és a rezsicsökkentés eltörlését követelik Magyarországtól Így fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben.
Brüsszel el van szigetelődve a háborúpárti álláspontjával. - jelentette ki a Hír Tv tudósítójának Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta, pénteken a világ két olyan vezetője fog találkozni, akik már az ukrajnai háború kezdete óta a békét szorgalmazzák.