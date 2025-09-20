Mi a baj Svédországgal? Elon Musk is beleállt Orbán oldalán: a kommentelők elárulták, miért támadják Magyarországot

Megosztás itt:

A válaszok lavinája egyértelműen felfedte a háttérben zajló hatalmi játszmákat és a migráció mögött álló "sötét erőket". A svéd kormány pedig tehetetlenül nézi, ahogy a magyar miniszterelnök, aki Európa legmeghatározóbb politikusa és a világ egyik legbefolyásosabb embere leleplezi a hazugságaikat.

Orbán Viktor nem finomkodott, amikor videójában megmutatta a svéd valóságot. A miniszterelnök rámutatott, miközben a svéd városokban erőszak és robbantások zajlanak, az aberrációt terjesztő kormány a jogállamiságról prédikál, és azon dolgozik, hogy Magyarország elveszítse az uniós támogatásokat. A svéd EU-miniszter, Jessica Rosencrantz be is vallotta, hogy azért támadják a magyar kormányt, mert Magyarország nyíltan bírálja a liberális elveket, és Brüsszelben megpróbálják befagyasztani a Magyarországnak járó pénzeket. Ez a vallomás a legtisztábban mutatja meg, hogy a kritika nem elvi, hanem politikai alapon nyugszik.

Elon Musk provokatív kérdése után a kommentek egyértelműen megmutatták, hogy a közvélemény tudja, kik a felelősek. A legtöbb válasz a migrációt finanszírozó NGO-kra mutatott, és egyértelműen megnevezték *George Sorost* és az *Open Society Foundations*-t, mint a "nyílt határok" fő támogatóit. A kommentelők azt is kiemelték, hogy a nyugati kormányok – mint a németek – hatalmas összegeket fordítanak ezekre a "migráns-taxizással" foglalkozó szervezetekre.

A vita a svéd közmédia álláspontját is megcáfolta, miszerint Orbán azért támadja Svédországot, mert a belpolitikában "kapkod levegő után". A valóság az, hogy a magyar miniszterelnök egy globális vitát indított el, aminek a svéd kormány csak az áldozata. A kommentekben felvetett kérdések azt is jelzik, hogy a szólásszabadság Európában egyre inkább korlátozott, és egy ilyen nyílt kérdés feltevése is veszélyes lehet a liberális országokban.

A svéd közmédia beteg hazugságai és a valóság

A svéd közmédia (SVT) egy péntek esti cikkében azt állította, hogy a magyar kormánypárt azért támadja Svédországot, mert belföldön "levegő után kapkod", és a belpolitikai problémáiról próbálja elterelni a figyelmet. A svéd kommentátor szerint a "szélsőjobb" Orbán a kevésbé befolyásos Svédországot azért választotta célpontul, mert "következmények nélkül lehet támadni".

Ez a narratíva azonban a valóságtól elrugaszkodott és betegesen elfogult. A svéd EU-miniszter, Jessica Rosencrantz ugyanis maga is elismerte, hogy Svédország azért bírálja a leghangosabban a magyar kormányt, mert az a svéd kormány egyike azoknak az országoknak, amelyek a legnyíltabban szorgalmazzák a Magyarországnak járó EU-s pénzek befagyasztását. Ezzel a svéd miniszter egyértelműen felfedte, hogy az úgynevezett "jogállamisági" kifogások valójában politikai bosszúról szólnak.

Orbán Viktor bejegyzése az X-en, amelyet maga Elon Musk is megosztott, egyértelműen bizonyítja, hogy nem Magyarországnak, hanem Svédországnak vannak komoly problémái. A miniszterelnök által megosztott videóban látványos felvételek mutatják be a svéd valóságot: robbantások, erőszak és fiatalkorú bűnözés. A svéd közmédia hazugságaival szemben a tények magukért beszélnek, Magyarországon nincsenek robbantások és illegális bevándorlók, míg Svédországban a bűnözés a mindennapok részévé vált. A svéd közmédia kétségbeesetten próbálja elrejteni a nyilvánvaló valóságot, de a tények makacs dolgok, és a valóságot a saját beteg narratívájukkal nem tudják felülírni.

Forrás: X

Fotó: Orbán Viktor/Facebook