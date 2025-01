Meztelen transzneműeket mutogattak az óvodásoknak

Megosztás itt:

A plakátokon egy férfi látható, akinek melle is van, mellette pedig egy meztelen férfi egy gyerekkel zuhanyozás közben, és más meztelen alakok. A képekhez pedig a következő feliratot írták: „Test, meztelenül és fedetlenül, szeméremtest, pénisz, mell, fenék. Döntsd el te magad, igen! A testek nagyszerűek!”

A gyerek édesapja megdöbbenve fordult az óvónőhöz, aki eltávolította a képet, ez azonban nem vetett véget az ügynek – írta meg a Krone Zeitung osztrák lap. A szülőket először a regionális vezetőség, majd az igazgatóság hívta be elbeszélgetésre. „Az igazgató minden pedagógiai háttér nélkül érvelt az 1–6 évesek szexuális nevelése mellett, ami számunkra rendkívül helytelennek tűnt” – mondta az anya a Krone Zeitungnak. Hozzátette, hogy ezután azzal fenyegették meg őket, hogy megszüntetik két gyermekük (egy- és négyévesek) óvodai helyét a Kiwi intézményeiben, amit aztán végre is hajtottak.

Mindig is igyekeztünk jó megoldást találni a gyerekek érdekében, de mivel kritizálni mertük a korai szexualizáció gyakorlatát, kitiltottak minket a Kiwi gyermekgondozási központ összes létesítményből, így az iskola utáni napközikből is – mondták a szülők. A Kiwi szervezet szerint a plakáttal „a cél az volt, hogy a különböző testek sokszínűségével foglalkozzunk, hogy erősítsük a nyitottságot, az önelfogadást és a pozitív testképet. A családdal több személyes beszélgetés is volt, de sajnos a bizalmi alapot már nem sikerült megteremteni” – közölték.

