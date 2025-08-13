Keresés

Mexikó drogkartell-tagokat adott ki az Egyesült Államoknak

2025. augusztus 13., szerda 09:15 | MTI

A mexikói főügyészség és a biztonsági minisztérium közös közlemény ben jelentette be 26, kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban körözött személy átadását az Egyesült Államoknak. Közölték, hogy kiadatásukat az amerikai igazságügyi minisztérium kérte azzal az ígérettel, hogy a bírósági eljárásban nem fognak rájuk halálos ítéletet kérni.

Az amerikai igazságügyi minisztérium (DoJ) kedden bejelentette, hogy őrizetbe vette a kábítószer-kartellek és más bűnszervezetek Mexikó által kiadott 26 feltételezett tagját.

"A ma amerikai őrizetbe vett szökevények között vannak veszélyes kábítószer-kartellek vezetői, köztük olyan szervezetek tagjai, amelyeket külföldi terrorista szervezetnek és különleges globális terroristának minősítettek, például a Sinaloa kartell, a Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) és a Cártel del Noreste (korábban Los Zetas)" - áll a DoJ közleményében.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter kijelentette, hogy "mind a 26-an szerepet játszottak az erőszak és a kábítószer amerikai partokra jutásában", és hogy "szigorú büntetés vár rájuk az ország ellen elkövetett bűncselekményeikért".

A kiadott személyeket az Egyesült Államokban többek között gyilkossággal, kábítószer-csempészéssel és emberkereskedelemmel vádolják.

"Ez a kiadatás újabb példája annak, hogy mire lehet képes két kormány, ha összefog az erőszak és a büntetlenség ellen" - mondta Ronald Johnson, az Egyesült Államok mexikói nagykövete egy nyilatkozatában. "Ezek a szökevények most az amerikai bíróságok előtt felelnek tetteikért, és mindkét ország polgárai nagyobb biztonságban lesznek."

Omar García Harfuch mexikói biztonsági miniszter az X-en tett bejegyzésében kijelentette, hogy a gyanúsítottak veszélyt jelentettek országának közbiztonságára. García hozzátette, hogy a kiadatásokat az amerikai igazságügyi minisztérium kérésére hajtották végre, amely "nem szándékozik halálbüntetést kérni".

Donald Trump amerikai elnök a fentanil-kereskedelem és a drogkartellek elleni elégtelen fellépéssel indokolta a Mexikóra kivetett vámokat. Trump a múlt héten utasította a Pentagont, hogy készítsen elő katonai műveleteket a globális terrorista szervezetnek minősített mexikói drogbandák ellen.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök mexikói állampolgárok kiadatásának az engedélyezésével az Egyesült Államok egyoldalú katonai fellépését igyekszik elkerülni Mexikóban.

Sheinbaum szerint az Egyesült Államok és Mexikó közel áll egy biztonsági megállapodáshoz, amely kiterjeszti az együttműködést a kartellek elleni küzdelemben. De határozottan elutasította a Trump-kormány javaslatát, hogy egyoldalú katonai műveleteket hajtson végre Mexikóban.

A mostani a második ilyen jellegű kiadatás az idén. Februárban a mexikói hatóságok 29 feltételezett kartellvezetőt szállítottak az Egyesült Államokba, ami vitát váltott ki az ilyen lépés politikai és jogi alapjairól.

MTI

