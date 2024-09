Metropol: Magyar Péter nem jár be a munkahelyére + videó

A június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőzően Magyar Péter azzal haknizta körbe az országot, hogy a Tisza párt képviselői minden körülmények között be fognak járni a munkahelyükre, azaz az Európai Parlamentbe. Ehhez képest Magyar már az első munkanapján megszegte ezt az ígéretét, amikor nem jelent meg az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) legeslegelső szerdai ülésén, holott nem csak tagja, hanem alelnöke is a testületnek – írja a Metropol.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.