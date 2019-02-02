2019. február 2.,
szombat, Karolina, Aida napja

Meteorit robbanhatott fel Kuba fölött

MTI

2019. február 2., szombat 09:28

Meteorit robbanhatott fel az égen Kuba nyugati része fölött pénteken – tudatták a helyi hatóságok, miután turisták és helyiek egyaránt fénycsóváról és robbanásról számoltak be a déli égbolton.

Az ottaniak elmondása szerint a Vinales környékén látott fénycsík és detonáció után fekete por és kődarabok hullottak az égből, de sem anyagi kár, sem személyi sérülés nem történt.

A kubai állami média tagadta azokat a találgatásokat, miszerint repülőgép-szerencsétlenség történt. „Természetes, fizikai jelenségről van szó” – hangoztatta az állami média. A Juventud Rebelde nevű állami adó szerint a kubai Geofizikai és Csillagászati Intézet szakértői vizsgálják, hogy mi történt.

 

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