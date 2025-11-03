Keresés

Külföld

Mesterséges intelligencia chipek exportját módosította Donald Trump

2025. november 03., hétfő 06:33 | HírTV
mesterséges intelligencia Donald Trump Nvidia Blackwell-sorozat

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Nvidia legújabb mesterséges intelligencia (MI) chipjeit, a Blackwell-sorozatot kizárólag amerikai vállalatok számára engedné értékesíteni, míg Kína és más országok nem juthatnának hozzá a legfejlettebb technológiához.

  • Mesterséges intelligencia chipek exportját módosította Donald Trump

Trump a CBS "60 Minutes" című műsorában, valamint az Air Force One fedélzetén nyilatkozva kijelentette: "a legfejlettebb chipeket nem adjuk másnak, csak az Egyesült Államoknak. Nem adunk Blackwell-chipeket más országoknak."

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Blackwell-technológia tíz évvel előzi meg a versenytársakat, ezért annak exportját korlátozni kívánja. A döntés célja az Egyesült Államok technológiai fölényének megőrzése. Trump ugyanakkor nem zárta ki, hogy Kína egy egyszerűbb változathoz hozzáférhessen, de a legfejlettebb verzió értékesítését kizárta. "Engedjük, hogy tárgyaljanak az Nvidiával, de nem a legfejlettebb verzióról" - mondta.

Washingtonban egyes republikánus politikusok bírálták annak lehetőségét, hogy akár csökkentett képességű chipek is Kínába kerüljenek. John Moolenaar képviselő szerint ez "olyan lenne, mintha Iránnak fegyverminőségű uránt adnánk".

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang közölte: a vállalat nem kért exportengedélyt Kínába, mivel Peking egyelőre nem kívánja az Nvidia jelenlétét az országban. "Kína világossá tette, hogy most nem akarja, hogy ott legyünk" - mondta Huang egy fejlesztői rendezvényen.

Trump elmondása szerint rendszeresen egyeztet az Nvidia vezetőjével.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

Napindító – A prosztatarák megelőzhető + videó

 Magyarországon évente körülbelül 4500 új prosztatarákos esetet diagnosztizálnak, és 1500 férfi hal meg a betegségben – mutatott rá Tenke Péter urológus professzor. A témában Szy Katalin onkopszichológus is kifejtette véleményét.

