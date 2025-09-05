Merz szorult helyzetben: a párt támadja, a választók elfordulnak

Megosztás itt:

A német kormánykoalíció pártjai, a CDU/CSU és az SPD egyre több kérdésben szólalkoznak össze, a legsúlyosabb azonban, hogy hogyan lehetne a következő néhány évben áthidalni a 172 milliárd eurós költségvetési hiányt.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter és az SPD társelnöke adóemelést, magasabb örökösödési adót és esetleg egy új vagyonadót akar a gazdagok számára. Merz azonban ragaszkodik ahhoz, hogy nem lesznek új adók, hivatkozva a kormányalakításkor aláírt koalíciós megállapodásra – hívja fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

„Van egy koalíciós megállapodásunk, és megállapodtunk abban, hogy az adókat nem emelik. És ez a megállapodás érvényben van” – mondta a ZDF műsorszolgáltatónak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!