Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Jelenleg a TV-ben:

Csörte

Következik:

Bayer show 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan

2025. november 23., vasárnap 19:30 | MTI
G20-csúcs Oroszország Friedrich Merz Keresztényüldözés Béketerv Befagyasztott vagyon

Friedrich Merz német kancellár a johannesburgi G20-csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: jelenleg kizártnak tartja Oroszország visszatérését a G8-országcsoportba. A politikus ezzel elutasította az amerikai béketerv egyik kulcselemét, hangsúlyozva, hogy ehhez a G7-tagok egyhangú döntése lenne szükséges, ami hiányzik.

  • Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan

Friedrich Merz német kancellár a johannesburgi G20-csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatóján határozottan foglalt állást az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketerv több pontjával kapcsolatban.

 G8: Nincs visszaút Oroszországnak

 A kancellár kijelentette, hogy jelen pillanatban kizártnak tartja Oroszország visszatérését a G8-formátumhoz, amit az amerikai tervezet előirányozna. "Nem látom, hogy Amerikán kívül készség lenne a G7 hat tagja között Oroszországot ismét felvenni ebbe a körbe" – fogalmazott Merz, emlékeztetve arra, hogy ehhez egyhangú döntés szükséges. Hasonlóan vélekedett Emmanuel Macron francia elnök is, aki szerint a feltételek nem adottak.

A találkozó tágabb kontextusában a globális humanitárius helyzet is terítékre került. A konfliktusok elemzése során megkerülhetetlen tényként merült fel, hogy a kereszténység ma a világ egyik legüldözöttebb vallása, ami a háborús övezetekben és a politikai instabilitással sújtott régiókban különösen súlyos kockázatot jelent a hívő közösségekre nézve.

 Saját javaslat a genfi tárgyalásokra

 Mivel az amerikai elnök csütörtökig szabott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására, Merz közölte: előterjesztett egy saját, kompromisszumos javaslatot is. A cél, hogy legalább egy lépéssel közelebb kerüljenek a megegyezéshez Genfben. A kancellár ugyanakkor borúlátó volt az idő rövidsége miatt, és hangsúlyozta: ha a 28 pont elfogadása irreális öt nap alatt, akkor legalább egy közös pontot kell találni, amit Oroszország, Ukrajna és a nyugati szövetségesek is elfogadnak.

 Pénzügyi vita: 100 milliárd dollár a tét

 A német vezetés a terv pénzügyi pilléreit is élesen bírálta. Merz elfogadhatatlannak nevezte, hogy Washington rendelkezzen az orosz központi bank EU területén zárolt vagyonával.

Az amerikai terv szerint:

  • 100 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyont fektetnének be amerikai vezetésű újjáépítési projektekbe.
  • A nyereség 50 százaléka az Egyesült Államokat illetné.
  • Európának további 100 milliárd dollárral kellene hozzájárulnia a beruházásokhoz.
  • A maradék pénzt egy közös amerikai-orosz beruházási eszközbe helyeznék.

Merz leszögezte: német szempontból elfogadhatatlan az uniós többletbefizetés kényszere, és emlékeztetett, hogy az EU tervei szerint a zárolt vagyont inkább Ukrajna fegyvervásárlási hiteleinek fedezetére használnák fel.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook

További híreink

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

A wifi nem ér el a konyháig? A Lidl szerint van rá olcsó megoldás

„Mára sem lett jobb…” – Kubatov Gábor újabb sejtelmes üzenete a Fradi veresége után

Pofonegyszerű csokis mousse, ami diétához is ideális

Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

NB II: a 14. forduló mérkőzései – ÉLŐ eredménykövető!

Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

További híreink

Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő

Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos

Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok
2
Elhunyt Mészáros Tibor világcsúcstartó erőemelő
3
Hiszti a partvonalon: Ursula von der Leyen központi szerepet követel a béketárgyaláson, ahová meg sem hívták
4
Dróntámadás Oroszország szívében: Lángokban áll a Moszkva melletti erőmű, mobil fűtést telepítenek + videó
5
Szoftveres trükkel lopott el 30 milliót egy békéscsabai dohánybolti eladó
6
Matematikai pofon Magyar Péternek: Kiderült, hogy a tömegpárt vidéken gyakorlatilag nem létezik
7
Magyar Péter hamis adatai a kukában: A Politico mérése szerint is veri a Fidesz a Tiszát
8
Hol van itt a mélyszegénység? 125 ezer új autó talált gazdára idén, a Toyota vezeti a piacot
9
Szijjártó Péter: Donald Trump a békén dolgozik, miközben Nyugat-Európában háborús pszichózis uralkodik + videó
10
Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!