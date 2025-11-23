Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan

Megosztás itt:

Friedrich Merz német kancellár a johannesburgi G20-csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatóján határozottan foglalt állást az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketerv több pontjával kapcsolatban.

G8: Nincs visszaút Oroszországnak

A kancellár kijelentette, hogy jelen pillanatban kizártnak tartja Oroszország visszatérését a G8-formátumhoz, amit az amerikai tervezet előirányozna. "Nem látom, hogy Amerikán kívül készség lenne a G7 hat tagja között Oroszországot ismét felvenni ebbe a körbe" – fogalmazott Merz, emlékeztetve arra, hogy ehhez egyhangú döntés szükséges. Hasonlóan vélekedett Emmanuel Macron francia elnök is, aki szerint a feltételek nem adottak.

A találkozó tágabb kontextusában a globális humanitárius helyzet is terítékre került. A konfliktusok elemzése során megkerülhetetlen tényként merült fel, hogy a kereszténység ma a világ egyik legüldözöttebb vallása, ami a háborús övezetekben és a politikai instabilitással sújtott régiókban különösen súlyos kockázatot jelent a hívő közösségekre nézve.

Saját javaslat a genfi tárgyalásokra

Mivel az amerikai elnök csütörtökig szabott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására, Merz közölte: előterjesztett egy saját, kompromisszumos javaslatot is. A cél, hogy legalább egy lépéssel közelebb kerüljenek a megegyezéshez Genfben. A kancellár ugyanakkor borúlátó volt az idő rövidsége miatt, és hangsúlyozta: ha a 28 pont elfogadása irreális öt nap alatt, akkor legalább egy közös pontot kell találni, amit Oroszország, Ukrajna és a nyugati szövetségesek is elfogadnak.

Pénzügyi vita: 100 milliárd dollár a tét

A német vezetés a terv pénzügyi pilléreit is élesen bírálta. Merz elfogadhatatlannak nevezte, hogy Washington rendelkezzen az orosz központi bank EU területén zárolt vagyonával.

Az amerikai terv szerint:

100 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyont fektetnének be amerikai vezetésű újjáépítési projektekbe.

A nyereség 50 százaléka az Egyesült Államokat illetné.

Európának további 100 milliárd dollárral kellene hozzájárulnia a beruházásokhoz.

A maradék pénzt egy közös amerikai-orosz beruházási eszközbe helyeznék.

Merz leszögezte: német szempontból elfogadhatatlan az uniós többletbefizetés kényszere, és emlékeztetett, hogy az EU tervei szerint a zárolt vagyont inkább Ukrajna fegyvervásárlási hiteleinek fedezetére használnák fel.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook