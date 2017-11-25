2017. november 25.,
szombat, Katalin napja

Merkelék újra nekifutnak a nagykoalíciós tárgyalásoknak

Hír TV

2017. november 25., szombat 15:46, frissítve: szombat 16:21

Újra a nagykoalícióról kezdődhet tárgyalás Németországban, miután Angela Merkel kancellár közölte, hogy elkerülné a kisebbségi kormányzást. Merkel tervezett hárompárti koalíciója azért hiúsult meg, mert a Szabad Demokraták Pártja visszalépett, a másik szövetséges, a Zöldek támogatása pedig csak kisebbségi kormányzáshoz elég. Az államfő jövő csütörtökre hívta össze a pártok vezetőit. A Németország Szociáldemokrata Pártja elnöke, Martin Schulz nem zárta ki, hogy újratárgyalják a nagykoalíció lehetőségét. Ha ez sem jön össze, új választást kell kiírni, amit egyébként Merkel is vállalható alternatívának nevezett.

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