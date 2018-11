Merkel úgy látja, sok ember szorong és feszült

2018. NOVEMBER 9., PÉNTEK MEG KELL TANULNI KÍNÁHOZ IDEOLÓGIA MENTESEN KÖZELEDNI - ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A KÍNAI ÉS 16 EURÓPAI KÖZPONTI BANK ELNÖKE ELÕTT BUDAPESTEN. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY ÉRVÉNYTELENNEK TARTJA A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL SZÓLÓ EP-DÖNTÉST, DE RÉSZT VESZ A 7. CIKKELY SZERINT INDULT ELJÁRÁSBAN. JOGELLENESNEK TALÁLTA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, HOGY ELVETTÉK A ROKKANTNYUGDÍJASOK JUTTATÁSAINAK EGY RÉSZÉT. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: A ROKKANTSÁG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉRDEMINEK KELL LENNIE. ORBÁN VIKTOR: HISZTÉRIAKELTÉS AMI A CEU ÜGYÉBEN ZAJLIK KOSSUTH RÁDIÓ. NAV: A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK JÖVÕRE ELEKTRONIKUSAN CSAK CÉGKAPUN INTÉZHETIK ADÓÜGYEIKET. RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR: HÉTFÕN ÉRKEZIK A BANKSZÁMLÁKRA A NYUGDÍJPRÉMIUM, MAJD JÖVÕ HÉT CSÜTÖRTÖKTÕL A POSTAI KÉZBESÍTÉSEK IS ELKEZDÕDNEK AZ IDEI ÉVET FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ ADÓBEVÉTELEK JELLEMZIK - KÖZÖLTE A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. TÖBB TÍZMILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK LEHETNEK A KÖZELJÖVÕBEN A HUNGUEST HOTELSNÉL MAGYAR IDÕK. TISZTIFÕORVOS: DEBRECENBEN, MISKOLCON ÉS NYÍREGYHÁZÁN EGÉSZSÉGTELEN A LEVEGÕ A MAGAS SZÁLLÓ POR KONCENTRÁCIÓ MIATT. ITM: A JELENLEGI UNIÓS FEJLESZTÉSI CIKLUSBAN TÖBB MINT 100 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY AZ IPAR 4.0 MODERNIZÁCIÓS FOLYAMATRA. KSH: SZEPTEMBERBEN 266 MILLIÓ EURÓ VOLT AZ EXPORTTÖBBLET. 6 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÉS 5 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. MÁTÓL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT A 20 ÉVES BUDAPESTI ADVENTI ÉS KARÁCSONYI VÁSÁR A VÖRÖSMARTY TÉREN EGÉSZEN JANUÁR ELSEJÉIG SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: SZÉKELYFÖLDRE IS KITERJESZTI MAGYARORSZÁG A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOT. THERESA MAY ÉS EMMANUEL MACRON EGYÜTT EMLÉKEZETT MEG AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN, A SOMME-I CSATÁBAN ELESETT BRIT KATONÁKRÓL. LEMONDOTT ÁLLAMTITKÁRI POSZTJÁRÓL ÉS ÚJABB BREXIT-NÉPSZAVAZÁST KÖVETEL JO JOHNSON, BORIS JOHNSON VOLT BRIT KÜLÜGYMINISZTER ÖCCSE. A MOSTANI MIGRÁNSÁRADAT ELINDULÁSA ÓTA TÖBB MINT 300 BÛNCSELEKMÉNYT REGISZTRÁLTAK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKKAL KAPCSOLATBAN BOSZNIÁBAN. 2019 JÚNIUSÁNAK VÉGÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGHELYZETET A MACEDÓN PARLAMENT. KANCELLÁRI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA ANGELA MERKELT A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATA UNIÓ EGYIK ESÉLYES ELNÖKJELÖLTJE, FRIEDRICH MERZ. FRANCIAORSZÁG A MULTILATERÁLIS VILÁGRENDET ÜNNEPLI TÖBB MINT HETVEN ÁLLAMFÕ RÉSZVÉTELÉVEL AZ I. VILÁGHÁBORÚ LEZÁRÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN. BUSZOKAT KÖVETELNEK A MEXIKÓVÁROSBAN VÁRAKOZÓ KÖZÉP-AMERIKAI MIGRÁNSKARAVÁN TAGJAI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HATÁRÁHOZ SZÁLLÍTSÁK ÕKET. HÚSZ ÉVIG KÉMKEDETT AZ OROSZOKNAK EGY OSZTRÁK EZREDES KRONEN ZEITUNG. SEBASTIAN KURZ: AZ ÜGYÉSZSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT AZ OROSZOKNAK KÉMKEDÕ OSZTRÁK EZREDES ÜGYÉBEN. AUSZTRIA INTÉZKEDÉSEI BIZONYÍTÉK NÉLKÜLI GYANÚN ALAPSZANAK REAGÁLTA AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK PROKLAMÁCIÓT ÍRT ALÁ A MENEDÉKKÉRELEM LEHETÕSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSÁRÓL. MELBOURNE-BEN EGY FÉRFI AUTÓVAL BELEROHANT EGY BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉPÜLETÉBE, MAJD MEGKÉSELT TÖBB EMBERT, EGYIKÜKET HALÁLOSAN. TERRORCSELEKMÉNYKÉNT KEZELIK AZ AUSZTRÁL HATÓSÁGOK A MELBOURNE-I TÁMADÁST. HÁROM, AUTÓBA REJTETT POKOLGÉP ROBBANT A SZOMÁLIAI FÕVÁROS, MOGADISHU EGYIK SZÁLLODÁJÁNÁL, LEGKEVESEBB 20-AN MEGHALTAK. KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL A BRAZIL RENDÕRSÉG LETARTÓZTATTA A VILÁG LEGNAGYOBB HÚSFELDOLGOZÓ CÉGÉNEK, VOLT ELNÖKÉT. TÖBB MINT 130 FELKELÕ ÉS KATONA ESETT EL A JEMENI KORMÁNYERÕK ÉS SZÖVETSÉGESEI A SÍITA LÁZADÓK URALTA HODEIDA VÁROSA ELLENI OFFENZÍVÁJÁBAN. UNICEF: MINTEGY 400 EZER JEMENI GYEREK SZENVED SÚLYOS ALULTÁPLÁLTSÁGTÓL. EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT MOTORKERÉKPÁROSSAL A 47-ES SZÁMÚ FÕÚTON, BÉKÉSCSABA KÖZELÉBEN. ÁTADTÁK A MAGYAR HATÓSÁGOKNAK AZ OSZTRÁK RENDÕRÖK AZT AZ AFGÁN A FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT MÉG ÕSSZEL EGY KEBABOZÓBAN ERÕSZAKOLT MEG EGY NÕT. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY KERÉKPÁROST A PEST MEGYEI SZIGETÚJFALU KÜLTERÜLETÉN. AUTÓ ÉS BUSZ ÜTKÖZÖTT AZ 5-ÖS FÕÚT 65-ÖS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. AUTÓBUSZ GÁZOLT HALÁLRA EGY EMBERT SZILSÁRKÁNYNÁL, A 86-OS ÚTON. NAV: TIZENHÁROM KILÓ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY NÉMET AUTÓBAN ELREJTVE RÖSZKÉN.