Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás

2025. október 02., csütörtök 07:15 | Magyar Nemzet

Manuel Ostermann, a német rendőrségi szakszervezet alelnöke szerint Angela Merkel 2015-ös migrációs politikája súlyos biztonsági és társadalmi válságot idézett elő. A „Meg tudjuk csinálni” jelszó helyett ma inkább káoszról, bűnözésről és kudarcokról beszélnek – miközben Ostermann a magyar kormány határvédelmét dicsérte.

  • Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás

Szeptember 24–25-én Szeged adott otthont a Migrációkutató Intézet által szervezett, kétnapos konferenciának, az MCC–MRI Summitnak, ahol Manuel Ostermann, a német rendőrségi szakszervezet (DPolG) alelnöke is megosztotta tapasztalatait az illegális bevándorlásról, a migrációs válságról és annak európai következményeiről. Ostermann szerint fontos világosan kimondani, hogy amit 2015-ben Németországban átéltek, az mély nyomot hagyott az egész országban. Az akkori kancellár, Angela Merkel kijelentése – „Wir schaffen das” („Meg tudjuk csinálni/Megbirkózunk vele”) – történelmi tévedés volt. Hibás volt abból a szempontból is, hogy Németország humanitárius kötelességet vállalt ugyan, de közben teljesen figyelmen kívül hagyta a befogadási kapacitások és a biztonsági érdekek egyensúlyát.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

