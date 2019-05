Merkel kizárta az együttműködést a populista pártokkal

Magyarország a szárazföldön, Matteo Salvini olasz belügyminiszter pedig a tengeren állította meg a migrációt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában. Magyarország és Olaszország is bebizonyította, hogy képes biztonságot nyújtani a migrációval szemben - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Növelte népszerűségét a Fidesz-KDNP, a biztos szavazók 57 százaléka a kormánypártokat választaná - olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában. Választási csalással vádolja a Jobbikot a Mi Hazánk Mozgalom, ezért feljelentést tett a Mi Hazánk Mozgalom kampányfőnöke, Novák Előd. A magyar bíróságok az Európai Unió élvonalában vannak - jelentette ki az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Handó Tünde. Mi, európai magyarok alapvető emberi jognak tartjuk az újságírói szabadságot és függetlenséget - közölte Molnár Csaba, DK képviselő. Az európai parlamenti választás az európai népek ébredésének napja lesz - mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter az M1 műsorában. EP-választás: Nem szavazhatnak levélben a Nagy-Britanniában élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyarok. Főpolgármesteri kampánya részeként kerületjárásba kezdett Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje, és elsőként a XIX. kerületbe látogatott el. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, jelenleg folyamatban van a Széchenyi lánchíd, Várhegyi alagút és Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújításának közbeszerzési eljárása. Az európai parlamenti választás óriási tétje, hogy olyan képviselőket választanak-e, akik a magyar gazdák érdekeit képviselik Brüsszelben vagy olyanokat, akik Brüsszel érdekeit akarják megvalósítani Magyarországon - közölte Nagy István agrárminiszter. Fontos a Romániában élő magyarok számára is az, hogy az anyaország egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi politikai életben - mondta az RMDSZ elnöke Magyarország Élőben című műsorunkban. Kelemen Hunor kifejtette: a brüsszeli vezetőknek meg kell érteniük, hogy a közép-kelet európai országok másképp gondolkodnak, de együttműködéssel többet lehet elérni, mint erőszakkal. A személyi jövedelemadó bevallás május 20-i határideje miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai 2019. május 6-ától, május 20-áig hétköznaponként rendkívüli nyitva tartással várják az ügyfeleket. Letette esküjét Hajdú József Péter, a Magyar Munkáspárt és Gönczi Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt delegáltjai. Alacsonyabb szinten nagyon jól működnek a magyar-amerikai kapcsolatok - mondta Frank Tibor Amerika-szakértő. A hétvégén Budapesten a Nemzeti Lovardában rendezik Magyarország idei legrangosabb nemzetközi lovastornaversenyét. A mai nap és a hétvégén országszerte elballagnak a diákok a középiskolákból. A magyar állattartók profitálhatnak is a sertéspestis okozta piaci folyamatokból, ha bővül az exportpiac és ha itthon továbbra is sikerül féken tartani a járványt - mondta a Magyar Nemzetnek a Magyar Fajtiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke. A mezőgazdaság és azon belül a baromfi ágazat az egyik legfontosabb szektora a magyar gazdaságnak, ezt támasztja alá, hogy 2018-ban a baromfiágazat adta az agrárium kibocsátásának több mint 14 százalékát - mondta Feldman Zsolt államtitkár. Megkezdődött a mezőkövesdi üzemanyagbázis kármentesítése. Tizenhárom ország 115 kiállítója mutatkozik be a ma nyíló AutoTech Future Expo&Show nemzetközi járműalkatrész-gyártó rendezvényen a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. Karbantartás lesz a nemzeti mobilfizetési rendszerben. Nem lehet használni május 4-én szombaton 20 órától május 5-én vasárnap reggel 8 óráig a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer szolgáltatásait. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió együttműködjön a szabályozatlan migráció elleni küzdelemben az Afrikában gócpontnak számító Nigerrel - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Angela Merkel német kancellár elutasította, hogy az Európai Néppárt együtt működjön a Liga olasz kormánypárt által kovácsolt új jobboldali szövetséggel. Az Európai Unió tagországainak vezetői május 28-án, két nappal az európai parlamenti választásokat követően csúcsértekezleten vitathatják meg a szavazás eredményét, továbbá azt, hogy ki lehet az Európai Bizottság elnöke a következő öt évben. Sürgős nemzetközi támogatásra van szüksége a nyugat-afrikai Száhel-övezeti országoknak az iszlamista terrorizmus elleni küzdelemben - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár. Afrika a jövő kontinense, Európának az együttműködés lehetőség és kötelesség is - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője, Abidjanban. Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A jelenlegi romániai törvényi feltételek nem tesznek lehetővé egy több milliárd eurós beruházásról szóló döntést, amely a Fekete-tengeri Neptun-térség földgáztartalékainak kitermelését célozná - állapította meg az osztrák OMV-Petrom vállalat. Megállapodással ért véget a skandináv SAS légitársaság pilótáinak sztrájkja; a pilóták az idén 3,5 százalékos béremelést kapnak. A Törökországban tartózkodó menekült családok családtagonként havonta 120 török lírát kapnak az EU által is támogatott pénzbeli - köztük bankkártyaalapú - segélyprogramok keretében. Az unió eddig 1 milliárd eurót különített el a programra - közölte az Eur Jelentősen nő az amerikai cseppfolyósított földgáz behozatala az Európai Unióba, az import mennyisége rekordot döntött márciusban 1,4 milliárd köbméterrel - közölte az Európai Bizottság. Észak-Korea fejenként 300 grammra csökkentette az élelmiszerjegyekre vásárolható ételadagokat, miután az évtized legrosszabb termését takarították be 2018-2019-ben. Az ENSZ beszámolója szerint a helyzet tovább romolhat. A kaliforniai szenátus törvényjavaslatot fogadott el arról, hogy a 2020-as választásokon az elnökjelölti listán csakis azok szerepelhetnek, akik öt évre visszamenőleg közzétették adóbevallásukat. Donald Trump amerikai elnök valamennyi vallás és követője védelmét sürgette az Országos Imanap keretében tartott washingtoni rendezvényen. Egy venezuelai bíróság letartóztatási parancsot adott ki Leopoldo López ellenzéki vezető ellen, mert megsértette a 2017-ben elrendelt házi őrizet szabályait. Elérte India partjait a Fani ciklon; érkezését heves esőzés és óránkénti 200 kilométeres sebességű széllökések kísérték. Megölte anyját, 15 éves testvérét pedig súlyosan megsebesítette egy férfi a Vas megyei Káldon. A szegedi rendőrök elfogtak egy újszentiváni férfit, aki feltört, elvitt, majd összetört egy autóbuszt a Tisza-parti városban. Szombat este 20 órától vasárnap reggel 8 óráig szünetel az útdíjfizetési szolgáltatás - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. A fizetős útszakaszokat a karbantartás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni. Férfi kosárlabda NB I: JP Auto-JKSE - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 57:78 Bragmayer Zsanett ezüstérmet szerzett a spanyolországi Pontevedrában rendezett aquatlon-világbajnokságon. Férfi kosárlabda NB I: Pécsi VSK-Veolia - Szolnoki Olaj KK 108:87 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Érd HC 34:31 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - Aluinvent DVTK 67:53