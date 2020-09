Merkel is elképzelhetőnek tartja az Északi Áramlat-2 földgázvezeték építésének leállíttatását

576 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 8963-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy krónikus beteg, a halottak száma 625 fő, 3961-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 4377 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 164 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Vélhetően mintegy 20-szor annyi ember hordozza a koronavírust, mint amennyit jelenleg aktív fertőzöttként tartanak számon - ezt mondta a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla közölte: jelen helyzetben a vírus reprodukciós rátája meghaladja a kettőt, tehát egy fertőzött átlagosan több mint 2 embernek adja tovább a vírust. A kormány rendkívüli intézkedései az emberek egészsége mellett a gazdaságot is védik a koronavírustól - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-járvány idején nagyobb hangsúlyt kap az influenzaoltás, mert így legalább az egyik betegség ellen védeni lehet a veszélyeztetetteket - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Szlávik János közölte, közeledik az influenzajárvány időszaka, és ez ugyanazt a kört, vagyis az időseket, a krónikus betegeket és a műtéten átesett embereket veszélyezteti, mint a koronavírus. A büntetés-végrehajtási szervezet minden szükséges intézkedést meghozott és meg fog hozni annak érdekében, hogy a koronavírus ne kerülhessen be a börtönfalak mögé - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A korábbi négy óvoda és hat iskola mellett további öt oktatási intézményben rendeltek el rendkívüli szünetet koronavírus-megbetegedés miatt - közölte Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelési államtitkára. A legújabb, 2030-ig szóló köznevelési stratégia fontos célként tűzte ki a tanárok tehermentesítését és a lemorzsolódás csökkentését - írta a Magyar Nemzet. A magyar egyetemeknek nemcsak a nemzetközi felsőoktatás és tudományosság eredményes résztvevőinek, hanem a magyar kulturális szuverenitás erősödő alapintézményeinek is kell lenniük - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Fizetett lobbistát alkalmaz Soros György a Magyarország elleni nemzetközi politikai és médiatámadások megszervezésére - írja a Magyar Nemzet. Feloszlatta az MSZP a Pest megyei szervezetét - erősítette meg híradónknak a területi szövetség elnöke. Fekete Zoltán azt mondta, ő még nem kapott hivatalos értesítést az ügyben, helyi párttársai viszont igen, így tőlük tud a történtekről. A politikus szerint Tóth Bertalan, az MSZP elnöke többszörösen megerőszakolja az alapszabályt annak érdekében, hogy megtartsa pozícióját és távol tartsa a tisztújítástól a Mesterházy Attilát támogató regionális szervezeteket. A KDNP válaszokat vár Bíró Lászlótól, a szerencsi időközi parlamenti választáson induló baloldali jelölttől arra, hogy tényleg fenyegette-e, kisemmizte-e a dolgozókat - közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Aláírásgyűjtésbe kezdett a kispesti Momentum és az LMP, hogy távozásra kényszerítsék Kránitz Krisztiánt, a kispesti vagyonkezelő vezetőjét - írja a Magyar Nemzet. A Momentum és az LMP kezdeményezésének oka a Hír Tv és a Magyar Nemzet által nyilvánosságra hozott kispesti hangfelvételek tartalma, amelyek alapján számos korrupciógyanús ügy lehet a „Mr. 40 százaléknak” nevezett Kránitz körül. A Színház- és Filmművészeti Egyetemet a '70-es évektől kezdve kisajátította magának egy baráti társaság - rokonok, üzletfelek -, és ezek „ülnek rajta” a mai napig - mondta Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum igazgatója a Kossuth Rádióban. Magyarország fenn tudja tartani gazdasági aktivitását, ezt segíti egyebek közt a nemrégiben megjelent vállalati fehér könyv, és az üzleti célú be- és kiutazások gördülékenyebbé tétele - hangsúlyozta György László, az ITM államtitkára. ITM: A fogyasztóvédelem az elmúlt hónapokban összesen 340 próbahívással ellenőrizte a telefonos ügyfélszolgálatok működtetésére köteles szolgáltatókat, a hívások közel negyedénél tapasztaltak kisebb-nagyobb hiányosságot az előírások betartásában. Idén eddig húszezer migráns érkezett Olaszországba. Az év hátralévő részében, az egyre romló időjárás miatt, várhatóan nem fog már jelentősen emelkedni ez a szám - közölte Molnár Anna Olaszország-szakértő. Több mint 600 embert vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok a tegnapi tüntetések idején. Fehéroroszországban az augusztus 9-én tartott elnökválasztás óta rendszeresek a hatodszor is hatalomra került Lukasenko államfő elleni tömegtüntetések. Linas Linkevicius litván külügyminiszter a fehérorosz kormányt tette felelőssé Marija Kalesznyikava ellenzéki vezető eltűnése miatt, és a politikus azonnali szabadon bocsátását követelte. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök szerint az országban zajló tiltakozó megmozdulások hiányosságokat tártak fel az államigazgatási rendszerben, és le kell vonni belőlük a tanulságokat. Már 27 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 882 ezer, a gyógyultaké pedig 18 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus terjedése Ukrajnában, egy nap alatt csaknem 2200 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzötteké pedig meghaladta a 138 ezret. Romániában az elmúlt napon 883 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, 33 beteg haláláról számoltak be, a járvány áldozatainak száma 3926-ra emelkedett. A nyaralásból hazatérőknek kéthetes önkéntes elszigetelődést kellene vállalniuk annak érdekében, hogy biztosan ne fertőzzék meg környezetüket - javasolta a koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb. Az ENSZ több mint kétszáz munkatársa fertőződött meg az új típusú koronavírussal Szíriában - közölte a Reuters hírügynökség a világszervezet egyik belső körlevelére hivatkozva. Indiában 4,2 millióra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, ezzel megelőzte Brazíliát és második az Egyesült Államok után a globális összesítésben. Beoltotta dolgozóit és családtagjaikat tesztelés alatt álló koronavírus-vakcinájával a Sinovac Biotech kínai oltóanyaggyártó - adta hírül a South China Morning Post. Tízezrek tüntettek Podgoricában és más montenegrói városokban az ország függetlensége mellett a szerbbarát ellenzéki pártok választási győzelme nyomán. Hadgyakorlatot kezdett Törökország Ciprus partjai előtt Földközi-tengeri Vihar fedőnéven az Észak-ciprusi Török Köztársaság haderejével együttműködésben - jelentette be Fuat Oktay török alelnök a térségbeli földgázvita közepette. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Londonnak október közepéig egyezségre kell jutnia az Európai Unióval a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről. Donald Trump amerikai elnök melletti hajós demonstrációkat tartottak Texasban, New Jersey-ben és Washingtonban. Szaúd-Arábia a palesztin kérdés tisztességes és tartós rendezését kívánja, ami az arab békekezdeményezés fő kiindulópontja is volt - jelentette ki a szunnita királyság uralkodója Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében. Angela Merkel elképzelhetőnek tartja, hogy leállíttatják az orosz földgázt Németországba szállító Északi Áramlat-2 földgázvezeték építését, válaszul Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésére - közölte a német kancellár szóvivője. Őrizetbe vették a közép-angliai Birmingham belvárosában elkövetett halálos késeléses támadás gyanúsítottját. A késeléses támadássorozatban egy 23 éves férfi meghalt, ketten életveszélyes, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Több mint kétszáz, lángok által körülzárt kempingezőt menekítettek ki katonai helikopterekkel Kaliforniában a bozóttüzek elől - közölte Madera megye seriffje. Keddtől két idősávban, reggel és délután két-két órában megnyitják az ingázók előtt a magyar-osztrák határon lévő Pinkamindszent-Strém átkelőt - jelentette be Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. 287 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Egy másik gyilkosság miatt elrendelt perújítás keretében indult büntetőeljárás a Pécsi Törvényszéken annak a férfinak az ügyében, aki 2016-ban fejszével megölte idős szomszédját a Baranya megyei Túronyban. Kedden hajnalban új harckocsik érkeznek Magyarországra, emiatt Hegyeshalom és Tata között katonai konvoj közlekedésére kell készülni - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Fokozott rendőrségi ellenőrzést rendeltek el 6 hónapra a déli és a keleti megyékre. A Telekom Veszprém megnyerte a férfi kézilabda SEHA Ligát, miután a horvátországi Zárában rendezett döntőben 35:27-re legyőzte az északmacedón Vardar Szkopje csapatát. Kovács Bálint, a H-Moto Team gyorsaságimotorosa egy második és egy harmadik hellyel zárta a nemzetközi Alpok-Adria Bajnokság Rijekában rendezett versenyhétvégéjét, ezzel ötpontos előnnyel vezet az összetettben a Superbike kategóriában. Az első helyen kiemelt szerb Novak Djokovicot egy vonalbírónak ütött labda miatt kizárták nyolcaddöntős mérkőzéséről, így véget ért számára az amerikai nyílt teniszbajnokság.