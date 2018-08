Merkel ígéretet kapott az illegális bevándorlás elleni fellépésre

A szenegáli elnök fogadta a német kancellárt Dakarban, Angela Merkel háromnapos afrikai körútjának első állomásán. A két politikus kereskedelmi és gazdasági kérdéseket érintett a megbeszélések során. A német kancellárt egy 11 fős delegáció kísérte el az afrikai körútjára.

„Amikor a gazdasági kapcsolatokról beszélünk, akkor a német állam nem ruház be, inkább a magáncégek teszik azt. És most meg kell tanuljuk, hogy érzékenyen hangoljuk össze a közös fejlesztési munkánkat a privát befektetésekkel, hogy Szenegál lépésről-lépésre alakuljon át egy önfenntartó gazdasággá, ami növekszik. Tudjuk, hogy az országuk fiatal ország, ahol évente 300 ezer fiatal lép be a munkaerőpiacra és lehetőségeket keres. Ezért mindannyiunk közös érdeke, hogy sikeres legyen a fejlődés az országukban” – hangoztatta Merkel.

A szenegáli elnök az illegális bevándorlás és az embercsempészet elleni fellépésre tett ígéretet a német kancellárnak. Macky Sall szerint az embercsempészet megfékezése Afrika méltóságának kérdése. A szenegáli elnök úgy véli: az afrikai országok kormányainak nem szabad az embercsempészek cinkostársává válniuk, a kontinens fiataljainak pedig saját hazájukban kell lehetőségeket teremteni a boldoguláshoz.

„Európának nem kellene félnie a migránsoktól. De a hullámokat kordában kell tartani. Európát nem azért építették, hogy ennyire sok migránst fogadjon ilyen ütemben, megértjük ezt. De a másoktól való félelem gyakran a tapasztalatok és a tudás hiányából származik. Amikor tudunk és felfedezünk, akkor a másoktól való félelem elmúlik. Szóval szerintem Európának dolgoznia kellene más kultúrák és civilizációk megismerésén és a nyitottságon. Európának szüksége van a világra és a világnak szüksége van Európára” – fogalmazott az államfő.

Angela Merkel a tárgyaláson arról is beszélt, hogy meg kell teremteni a jogi kereteket az Európába történő legális belépéshez. A német kancellár Szenegál után Ghánába, majd Nigériába látogat.