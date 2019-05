Merkel: A német kormánypártok kiállnak a csúcsjelölti rendszer mellett

Az európai parlamenti választáson a magyarok világosan kimondták: Brüsszelben változást szeretnének - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben. A magyar választók azt kérik, hogy az európai parlamenti képviselők a magyarok érdekeit képviseljék Brüsszelben, ne pedig Brüsszel érdekeit Magyarországon - mondta a kormányfő. Erős felhatalmazást kaptak a kormánypártok a magyar választóktól az EP-választáson - közölte a Fidesz alelnöke, Novák Katalin. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nimatollah Hásim maronita főapáttal találkozott, akinek elmondta, hogy az EP-választáson korszakos sikert ért el a magyar kormányzó párt, ami „megerősítése a keresztény alapokra helyezett politikának”. Az EP-választás utáni napon még nem egyértelmű, hogy az európai politika milyen irányban fordul - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország Élőben című műsorunkban. A Demokratikus Koalíció elnöke nem akarja felbontani az önkormányzati választásra kötött ellenzéki megegyezéseket. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott: az eddig megkötött megállapodásokhoz lehetőség szerint tartani kell magukat. A kormánypártok az EP-választáson újabb, megkérdőjelezhetetlen felhatalmazást kaptak Orbán Viktor programjának megvalósítására, míg a DK-nak az összeomló ellenzéki kártyavár romjaiból sikerült profitálnia - olvasható a Századvég Alapítvány elemzésében. A Fidesz-KDNP „toronymagasan” nyerte meg az európai parlamenti választásokat - írta a Nézőpont Intézet. Az elemzés többek között megállapítja, hogy a Fidesz az ellenzéket, a DK az MSZP-t győzte le. Megmutattuk, hogy az erdélyi magyar közösség erős, szolidáris és egységes - értékelte az EP-választás eredményét az M1-en Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Magyarország elkötelezett támogatója az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió politikai jövője nem eldöntött kérdés: létezik a nemzetek Európájának koncepciója és a nemzetek feletti, föderatív Európáé - mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A bevándorlók családegyesítésének súlyos következményei lesznek, és társadalmilag óriási problémákat rejt magában - mondta Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Speidl Bianka közölte, a családegyesítés miatt meg fog billenni a demográfiai egyensúly, mert tömegesen érkeznek olyan emberek, akik a kibocsátó országból választják házastársukat, és annak az országnak a kultúráját követik. A Martonvásáron folyó agrárkutatás nem a kutatók ambíciójának kiéléséről, hanem rólunk és a holnapi kenyerünkről szól - mondta Áder János köztársasági elnök, miután átadta az MTA Agroverzum Tudományos Élményközpontját. Nemcsak segítség, hanem ésszerű gazdasági döntés is a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása - közölte Fülöp Attila államtitkár. Együttműködési megállapodást kötött a magyar és a koreai közlekedési intézet - jelentette Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Áder János köztársasági elnök kedden Ausztriában részt vesz és beszédet mond az R20 klímavédelmi csúcstalálkozón - közölte az államfő hivatala. A keresztényüldözés tudatosan elhallgatott humanitárius katasztrófa - mondta Azbej Tristan államtitkár Bécsben, és jelezte, hogy a Hungary Helps programhoz szövetségeseket keresnek a keresztények üldözése elleni harcban. Új politikai helyzet van a kontinensen, megbomlott a status quo az európai parlamenti választások nyomán - mondta Szijjártó Péter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott: mától hatalmas viták kezdődnek az Európai Unióban a jövőt illetően, először személyi, majd tartalmi kérdésekben. Rendkívüli találkozót tartanak holnap az EU tagállamainak vezetői, informális egyeztetést folytatnak az EP-választások eredményéről, illetve a küszöbönálló tisztújításról. A frissített, de még nem végleges adatok szerint az Európai Néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben a választások után. Az Európai Parlament csak az EP-választási csúcsjelöltek közül választ elnököt az Európai Bizottság élére - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje Münchenben. A német szövetségi kormányt alkotó pártok kiállnak a csúcsjelölti rendszer mellett, és vezetőik megkezdték az egyeztetést arról, hogy a kormány miként járjon el az EP-választás utáni európai uniós tisztújítás során - mondta Angela Merkel kancellár. A német Kereszténydemokrata Unió támogatja, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber legyen az Európai Bizottság következő elnöke, és kiáll a csúcsjelölti rendszer mellett - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke. Romániában a jobbközép ellenzéki pártok előretörését hozta az EP-választás, amelyen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is képviselethez jutott. A Matteo Salvini belügyminiszter vezette jobboldali Liga a voksok 34,3 százalékát szerezte meg az EP-választásokon - derült ki az olaszországi szavaztok 99,7 százalékának feldolgozása után. A jobboldali Nemzeti Tömörülés európai parlamenti választási győzelmét erősítették meg a legfrissebb részeredmények Franciaországban - a Marine Le Pen vezette radikális párt a voksok 23,23 százalékát szerezte meg. Nigel Farage Brexit Pártjának győzelmét, a Liberális Demokraták előretörését és a kormányzó Konzervatív Párt vereségét mutatják a brit európai parlamenti választások csaknem végleges eredményei. A Lengyelországban kormányzó Jog és Igazságosság pártja 27, az Európai Koalíció pártszövetség pedig 22 mandátumot kap az Európai Parlamentben. Az Európai Unió átalakítását és az Európai Bizottság tevékenységének politikamentessé tételét jelölte meg a közeljövő legfontosabb feladatának az európai uniós politikában Andrej Babis cseh kormányfő, a csehországi EP-választás nyertese. Elvesztette a bizalmi szavazást Sebastian Kurz osztrák kancellár Ausztria parlamentjében, miután az ellenzéki pártok összehangoltan ellene szavaztak. A bécsi ügyészség bejelentette, hogy megkezdte a nyomozást a Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár és Johann Gudenus frakcióvezető lemondásához vezető Ibiza-videó ügyében. Sajid Javid brit belügyminiszter bejelentette, hogy jelölteti magát a kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségére. Javid a 9. hivatalos utódjelölt azóta, hogy Theresa May miniszterelnök bejelentette lemondását. Lövöldözés volt az észak-lengyelországi Brzesc Kujawski város egyik iskolájában, két ember megsebesült. A francia rendőrség három gyanúsítottat vett őrizetbe a 13 sebesültet követelő lyoni robbantással összefüggésben. Egyikük a feltételezett elkövető - közölte az államügyészség. Megkéselt egy újságírót és három kommunista pártmunkást egy férfi a dél-oroszországi Sztavropoli területen - közölte Vlagyimir Vlagyimirov sztavropoli kormányzó. Legkevesebb 37 ember fulladt vízbe a Kongói Demokratikus Köztársaság nyugati részén egy tavon, amikor elsüllyedt egy komp - közölték a helyi hatóságok. Legalább öt gyerek és egy nő meghalt a szíriai Aríha települést ért légicsapásokban - közölte az önkéntes mentőszolgálat. Az izraeli parlament többsége előszavazáson elfogadta a kormányzó Likud párt javaslatát a parlament feloszlatásáról - közölte a 13-as izraeli kereskedelmi tévé. Az Irán elleni washingtoni szankciók az egész Közel-Kelet biztonságát fenyegetik - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes. Japán 105 darab új F-35-ös vadászbombázót fog vásárolni az Egyesült Államoktól - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Villám csapott felbocsátás közben egy műholdat szállító Szojuz hordozórakétába Pleszeckben - közölte a Zvezda orosz katonai tévécsatorna. Halálos baleset történt Püspökladányban - közölte a rendőrség. Tizennégy határsértőt találtak egy kamionban Csanádpalotánál. Hat budapesti kerületben és 116 településen folytatódik a szúnyoggyérítés a héten - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 13. helyen végzett Regős Gergely és Réti Kamilla vegyes váltóban az öttusázók világkupa-sorozatának prágai állomásán. A magyar kötöttfogásúak nyolc, a szabadfogásúak és a nők pedig egy-egy érmet szereztek az olaszországi Sassariban rendezett birkózóversenyen.