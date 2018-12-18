2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Merényletet terveztek a római Szent Péter-bazilika ellen

Hír TV

2018. december 18., kedd 19:41, frissítve: kedd 19:42

Fel akarta robbantani a Szent Péter-bazilikát az Iszlám Állam egyik terroristája. A szomáliai férfit elfogta az olasz rendőrség, és az ügyészség már vádat is emelt ellene. A 20 éves gyanúsítottat egy hónapon keresztül hallgatták le – a hatósági beszámolók szerint a férfi egyik telefonbeszélgetésében azt mondta: „Tegyünk bombákat az olasz templomokba. Hol van a legnagyobb templom? Rómában.” Egy másik lehallgatott beszélgetés során pedig a múlt heti strasbourgi merénylet elkövetőjét méltatta.

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