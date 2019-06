Merényletet tervezett a brüsszeli amerikai nagykövetség ellen

A Fidesz azt kezdeményezi, hogy az új Európai Parlament vonja vissza a migránsvízum tervét - jelentette be a nagyobbik kormánypárt EP-képviselője. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, a migránsvízummal gyakorlatilag megnyitnák Európa kapuit akár több millió bevándorló előtt. Az Európai Tanácsot kellene megnyernie Manfred Webernek ahhoz, hogy jelölt lehessen az Európai Bizottság elnöki tisztségére - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Tarlós István szerint a baloldal főpolgármesteri előválasztása csupán egy választásnak álcázott marketingtevékenység, ahol a szereplők átárazásának kísérlete folyik – hangzott el az M1-en. A főpolgármester abban látja a problémát, hogy nem a választás törvényes szabályai szerint folyik, így például azt sem lehet hitelesen ellenőrizni, hányan vettek részt rajta. Pénzügyileg és jogilag is teljesíthetetlenek az ellenzéki jelöltek ígéretei - erről beszélt Tarlós István főpolgármester az M1-en. Kálmán Olga DK-s főpolgármester-jelölt programjában kiemelt helyen szerepel a Tarlós István által leállított panelprogram folytatása. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy a 2020-as költségvetésben biztosítson keretet a klímavédelemre - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre nagymértékben hozzájárul a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, ezért makrogazdasági jelentősége meghatározó - mondta Nagy István agrárminiszter. Kiegészítő kormányzati támogatással segíti a kormány az egyházi, civil és önkormányzati szociális intézményeket - jelentette be Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Újabb 10 magyar vállalat csatlakozik a kiemelt exportőr partnerségi programhoz, amelyben már 9 vállalat vesz részt - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a programban résztvevő 19 vállalat tavaly összesen 213 milliárd forint exportteljesítményt ért el, ami 8 százalékkal haladta meg az előző évit. Hárommilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a kormány az osztrák járműipari cég, az AVL Hungary Kft. érdi regionális fejlesztési központjának 12,5 milliárd forintos beruházásához - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar kormány azt az álláspontot kívánja érvényesíteni az Európai Tanács által tárgyalt új keretstratégiában, hogy a migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani - mondta Londonban Kovács Zoltán államtitkár. Egész Európa érdeke, hogy Észak-Macedónia és a térség többi országa mihamarabb az Európai Unió tagjává váljon - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szkopjéban. Nincs bizonyíték arra, hogy kelet-nyugati megosztottság alakult volna ki az élelmiszeripari termékek minőségében – írta jelentésében az Európai Bizottság. Parlamenti különbizottság felállítását kezdeményezte a kétkamarás román parlament együttes házbizottsága: a testület a május 26-i EP-választáson elkövetett állítólagos csalásokat hivatott kivizsgálni. A belga hatóságok őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint merényletet tervezett az Egyesült Államok brüsszeli nagykövetsége ellen - közölte a helyi szövetségi ügyészség. A bolgár hatóságok felszámoltak egy embercsempész bandát, amelynek tagjai főleg afgán menekülteknek segítettek továbbutazni illegálisan Nyugat-Európába. 17 embert őrizetbe vettek - közölte a bolgár ügyészség. Nem állt összhangban a közösségi joggal az új lengyel legfelsőbb bírósági törvény - mondta ki az Európai Bíróság. Két társelnöke lesz a Német Szociáldemokrata Pártnak, akiket a tagság bevonásával választanak meg, a folyamat a decemberre tervezett tisztújító kongresszussal ér véget - jelentette be a párt ideiglenes vezetősége. Semmi nem utal arra, hogy Oroszország például a Facebook felhasználásával megpróbálta volna befolyásolni a brit EU-tagságról három éve tartott népszavazást – mondta Sir Nick Clegg volt brit miniszterelnök-helyettes. Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő év végig meghosszabbította az Oroszországot szankciókkal sújtó országokra, egyebek között az EU tagállamaira vonatkozó élelmiszer-behozatali embargót. Az orosz turistákat nem elméleti, hanem fizikai veszély fenyegeti Georgiában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A karibi válsághoz hasonló helyzet alakulhat ki, ha amerikai rakétákat telepítenek az orosz határok közelébe - figyelmeztetett Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország figyelmeztette Iránt, hogy komoly következményei lesznek, ha nem tartja magát a 2015-ben kötött nukleáris megállapodásban foglaltakhoz - közölték diplomáciai források. Donald Trump amerikai elnök aláírta azokat az Irán elleni újabb pénzügyi szankciókat, amelyek Irán legfőbb vallási vezetőjét és közeli munkatársait érintik. Tegnap ismét ezrek vonultak az utcákra Tbilisziben, hogy a parlament épülete előtt a kormányzó Georgiai Álom párt és Oroszország ellen tüntessenek. Ismét az ellenzéki jelölt nyerte a megismételt isztambuli főpolgármester-választást. A Köztársasági Néppárt jelöltje, Ekrem Imamoglu a szavazatok több mint 54 százalékát szerezte meg. A Szíriában és Irakban elfogott vagy meggyilkolt dzsihadisták bűnösnek nem bizonyult családtagjainak visszafogadására szólított fel Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Nem volt sikeres az iráni célpontok elleni amerikai kibertámadás - közölte Mohamed-Dzsavád Azari Dzsahromi iráni távközlési miniszter. Az Egyesült Államoknak új ösztönzőket kell felkínálnia Iránnak, ha azt akarja elérni, hogy Irán az atomprogramjáról kötött megállapodáson túlmenő, további engedményeket tegyen - jelentette ki Heszameddin Asena iráni elnöki tanácsadó. A Hormuzi-szoros védelmének fontosságát emelte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Twitteren. Elfogták és megölték a biztonsági erők az etiópiai Amhara állambeli puccskísérlet kitervelőjét - közölte az etiópiai miniszterelnöki hivatal. A kormánypárti jelölt, Mohamed Uld Gazúni volt védelmi miniszter nyerte a mauritániai elnökválasztást a voksok 52 százalékával - közölte az északnyugat-afrikai állam választási bizottsága. Legkevesebb tizenegy csádi katona vesztette életét és hatan megsebesültek a Boko Haram terrorszervezettel vívott harcokban. Összeütközött és lezuhant két német harci repülőgép Németország északi részén, mind a két pilótának sikerült katapultálnia. Kiürítenek egy 44 ezer lakosú kazah várost a közeli lőszerraktárban keletkezett tűz miatt - közölte a közép-ázsiai ország védelmi minisztériuma. Legkevesebb öten meghaltak és hatvanöten megsérültek, amikor kisiklott egy személyvonat az északkelet-bangladesi Kulaura településnél. Heves zivatar okozott áradásokat Belgrádban. A tűzoltók az elárasztott épületekből tizenkét embert menekítettek ki - közölte a B92 televízió. Ketten életveszélyesen, hárman súlyosan megsérültek, amikor beszakadt egy épület tetőszerkezete Balatonföldváron - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Nem jogerősen 19 év fegyházra ítélt a Tatabányai Törvényszék egy hajléktalan férfit, aki még 2017-ben sörösüveggel leütött, majd halálosan bántalmazott egy őt anyagilag is támogató 87 éves asszonyt. Minden eddiginél nagyobb területen, 471 településen és nyolc budapesti kerületben, összesen 130 ezer hektáron irtják a szúnyogokat a héten – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A magyar női válogatott ezüstérmet szerzett az Amszterdamban rendezett 3x3-as kosárlabda-világbajnokságon, miután a döntőben 19:13-ra kikapott Kínától. Babos Tímea vereséget szenvedett a döntőben az angliai Ilkleyben rendezett füvespályás női tenisztornán. Két győzelemmel rajtoltak a magyar tollaslabdázók a minszki Európa Játékokon: Krausz Gergely egyesben, a Bukoviczki Nikoletta, Gonda Daniella duó pedig párosban nyert. Budai Vivien bejutott a legjobb nyolc közé a minszki Európa Játékok női ökölvívótornáján.