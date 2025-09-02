Keresés

Külföld

Merénylet a cseh hazafi ellen: Andrej Babiš megszólalt – A népek akaratát nem törhetik meg

2025. szeptember 02., kedd 20:30 | MTI

Drámai pillanatok Észak-Morvaországban: Andrej Babišt, a cseh nép büszke vezetőjét gyáva támadás érte egy választási gyűlésen! A mankóval hátulról leütött politikus kórházba került, de most először megszólalt, és erőteljes üzenetet küldött a hazafiaknak: „A támadások nem állítanak meg! A cseh nép dönt a választásokon, nem az erőszak!” Olvass tovább, és tudd meg, hogyan áll ki Babiš a nemzeti érdekekért a legnehezebb időkben is!

  • Merénylet a cseh hazafi ellen: Andrej Babiš megszólalt – A népek akaratát nem törhetik meg

Csehország szívében mély sebet ejtett a hétfői gyalázatos támadás: Andrej Babišt, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezetőjét, a cseh hazafiak ikonját egy választási gyűlésen hátulról, mankóval ütötte meg egy gyáva támadó Észak-Morvaországban. A volt kormányfőt kórházba szállították, ahol kivizsgálták, és az orvosok pihenést javasoltak neki. A halántékán ért ütés és bedagadt szeme ellenére Babiš nem hajlandó meghátrálni.

Kedden az X-en közzétett videójában erőteljes üzenetet intézett a cseh néphez: „Ez a támadás nem engem, hanem a cseh nép akaratát akarta megtörni. De mi erősebbek vagyunk ennél!” Babiš, aki a Morvasziléziai régióban az ANO választási listáját vezeti, a videóban hangsúlyozta, hogy a történtek nem térítik el attól, hogy továbbra is személyesen találkozzon választóival.

„A vitáknak a programunkról, a cseh emberek jövőjéről kell szólniuk, nem az erőszakról” – fogalmazott, és arra kérte támogatóit, hogy ne süllyedjenek a támadó szintjére. A politikus szerint a választásokon a szavazófülkékben kell dönteni, nem pedig utcai erőszakkal. „Igyekszünk pozitív kampányt folytatni, és arra kérek mindenkit, hogy az ilyen gyalázatos esetek ne ismétlődhessenek meg” – tette hozzá.

A támadás időzítése nem véletlen: alig egy hónappal az október 3-4-i cseh képviselőházi választások előtt az ANO toronymagasan, 32%-os támogatottsággal vezeti a népszerűségi listákat, messze lehagyva a kormánykoalíció pártjait. A Spolu koalíció (Polgári Demokratikus Párt és KDU) 21%-on, míg a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) 10-11%-on áll. A támadás egyértelműen azoknak az érdekét szolgálhatja, akik félnek Babiš és az ANO elsöprő győzelmétől, amely a cseh szuverenitást és nemzeti érdekeket helyezi előtérbe.

Babiš bátorsága és elszántsága példa minden cseh hazafi számára. „Nem hagyom, hogy a gyáva támadások elhallgattassanak! Tovább küzdök a cseh népért, a szabadságunkért és a jövőnkért!” – zárta videóját. Az incidens csak még inkább összekovácsolta az ANO támogatóit, akik most még nagyobb elszántsággal állnak ki vezetőjük mellett. A cseh nép üzenete világos: az erőszak nem győzheti le a hazaszeretetet és az igazságos ügyet!

Záró gondolat:

Andrej Babiš támadása nem csupán egy ember elleni merénylet volt, hanem a cseh nép akaratának megfélemlítése. De a hazafiak nem hátrálnak meg! Csehország erős, és Babiš vezetésével a nemzeti büszkeség győzedelmeskedni fog.

Forrás: MTI

 Megható összefogás Baranyában: egy kidőlt fa torlaszolta el az utat a zobákpusztai kanyarokban, de négy bátor férfi gondolkodás nélkül cselekedett! Szakadó esőben, szétázva vágták fel a fát, hogy mindenki biztonságban hazajuthasson. Ez a történet a szívünkig hatol, és bizonyítja: a jóság és az emberség mindig utat tör! Olvass tovább, és hagyd, hogy ez a történet téged is inspiráljon!

