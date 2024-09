Mennyit nyomott a latba eddig az ukránok kurszki hadművelete?

„Még nagyobb jelentősége van annak, hogy tulajdonképpen megfelezték a távolságot Pokrovszk és a front között: míg augusztus elején még körülbelül 15 kilométerre zajlottak a harcok a várostól, most már mindössze 8 kilométer választja el az orosz csapatokat ettől a fontos logisztikai központtól, amelynek elvesztése nemcsak a Donbasz többi pontján állomásozó ukrán csapatok ellátását veszélyeztetné, hanem adott esetben Ukrajna belseje felé is kaput nyithatna az oroszoknak” – mutatott rá Kosztur András.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.