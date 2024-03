Menetrendszerűen érkezett az új Biden-baki + videó

Megosztás itt:

Újabb Biden-bakiról számolt be a Mandiner. A 81 éves amerikai elnök pénteken megerősítette, hogy humanitárius segélyt dobnak le Gázába, és kijelentette, hogy az USA ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael többet tegyen az éhínség és a háború hatásai által sújtottak megsegítése érdekében. Biden a bejelentést az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni washingtoni vendéglátása közben tette.

Biden kétszer is tévesen „Ukrajnának” nyújtott légi segélyekről beszélt, így a Fehér Ház tisztviselőinek tisztáznia kellett, hogy valójában Gázára gondolt.

Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban tartott beszédében így fogalmazott: „Az elkövetkező napokban csatlakozunk jordániai barátainkhoz és másokhoz, akik további élelmiszer- és segélyszállítmányokat juttatnak Ukrajnába”.

Az elnök szerint a Gázába áramló segély közel sem elégséges, mert ártatlan életek és gyermekek élete forog kockán.

Biden bejelentésére egy nappal azután került sor, hogy a Hamász vezette egészségügyi minisztérium közölte, hogy a háború tavaly októberi kezdete óta 30 000 palesztin halt meg. Az éhínség és a súlyos alultápláltság széles körben elterjedt a Gázai övezetben, ahol mintegy 2,2 millió palesztin szenved súlyos hiányt, mivel Izrael megsemmisítette az élelmiszer-készleteket és súlyosan korlátozta az élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb humanitárius szállítmányok áramlását

Biden elmondta, hogy az USA „továbbra is arra fog törekedni”, hogy más utakat is megnyisson Ukrajnában, beleértve egy tengeri folyosó lehetőségét is a nagy mennyiségű humanitárius segélyek eljuttatására.

