Menekülthullám indult meg Kolumbiába Venezuela felől

Néhány napja még lazán átsétálhattak Kolumbiába a venezuelaiak, akik sokáig csak alkalmi munkára vagy bevásárolni érkeztek a szomszédos országba, most viszont már egyre többen vannak, akik szó szerint menekülnek az éhezés elől, és nem akarnak visszamenni. A válság mélyülésével a tavalyi év második felében több mint 60 százalékkal nőtt a Kolumbiában élő venézek száma, így már az 550 ezret is meghaladja. Sokan úgy is vállalják a költözést, hogy esélyük sincs a végzettségüknek megfelelő munkát találni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Van itt sok mérnök, orvos és más diplomás ember, és nézzenek ránk: szélvédőt pucolunk, légfrissítőt és üdítőt árulunk. Venezuelának már nincs jövője, de hát tovább kell lépnünk” – fogalmazott egy menekült, Kenber Méndez.

A menekülthullámra készülő kolumbiai vezetés szigorított a határellenőrzésen: a hatóságok nem adnak ki új egynapos belépési engedélyeket, a határt védő egyenruhások számát pedig 3 ezer fővel növelték a térségben.

„Az elnök úr rendelkezéseinek megfelelően a Venezuela és Kolumbia közti határon megerősítettük csapataink jelenlétét, a határrégióban a katonák számát megdupláztuk, így biztosítjuk a határ biztonságát” – mondta Carlos González, a kolumbiai hadsereg alezredese.

A szigorítás hírére többezres roham indult a kolumbiai határra, hogy valahogy átjussanak, amíg nem lépnek teljesen életbe az új intézkedések.

Az olaj világpiaci árától erősen függő venezuelai gazdaság gyakorlatilag összeomlott, és az éhezés olyan méreteket öltött az országban, hogy mindennaposak lettek az országúti rablások, az útonállók sorra fosztják ki az élelmiszert szállító teherautókat.

„Megközelítettek, szétvágták a köteleket és a ponyvát, én pedig csak annyit tudtam tenni, hogy könnyes szemmel kiszálltam a teherautóból. Nagyon mérges voltam, nem is tudom, mit csináltam volna, ha van nálam fegyver. Egész nap a kamiont pakoltam, reggel nyolctól este hatig, ezek meg fél óra alatt teljesen kiürítették, nem maradt semmim” – nyilatkozta Yone Escalante kamionsofőr.

Venezuelában április 22-én elnökválasztást tartanak. Az újraválasztásért kampányoló államfő, Nicolás Maduro az Egyesült Államokat okolja a válságért: szerinte az országot Washington gazdasági szabotázsa taszította nyomorba.