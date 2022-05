Menekültekkel és önkéntes segítőkkel találkozott Szlovákiában Jill Biden

Megosztás itt:

Az amerikai first lady Eduard Heger szlovák kormányfő társaságában utazott a településre.

Szlovákiai látogatásának első állomása Kassán volt, ahol Jill Biden ellátogatott egy ukrán menekülteket fogadó központba. Itt hosszasan beszélgetett egy ukrán nővel, aki arról mesélt az amerikai elnök feleségének, hogy képtelen elmagyarázni a gyerekeinek, miért folyik háború Ukrajnában, mert ő maga sem érti a helyzetet.

Szlovákiában összesen hat ilyen ellátóközpont működik a nap 24 órájában, ezekben naponta átlagosan 300-350 ukrajnai menekültnek biztosítanak élelmet, ruhákat, tisztálkodási lehetőséget, szüksége esetén szállást - közölte a washingtoni Fehér Ház.

Jill Biden ellátogatott egy kassai iskolába is, ahol ukrán menekült nőket és gyerekeket szállásoltak el. Az Egyesült Államokban vasárnap ünneplik az anyák napját, és a kassai iskolában anyák napi kézműves programot tartottak, amelynek során Jill Biden ukrán menekült anyákkal beszélgetett. Azt mondta nekik, azért utazott el Szlovákiába és találkozik menekültekkel, hogy elmondja nekik, az amerikai emberek mélyen együtt éreznek az ukrán édesanyákkal.

Szombat délután az amerikai first lady Ukrajnába is átutazott, látogatását a hivatalos programban előre nem jelentették be.

Hétfőn Jill Biden a programja szerint Zuzana Caputová szlovák államfővel is találkozik.

Jill Biden szombaton Romániában járt, ahol ukrán menekülteket segítő kormányzati és civil szervezetek képviselőivel találkozott, és egy ukrán menekülteket befogadó iskolát is felkeresett. Péntek délután érkezett Romániába, és először a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot kereste fel, ahol amerikai és más országokból Romániába érkezett NATO-katonákkal találkozott.

Az amerikai elnök felesége villámlátogatást tett Ungváron

Villámlátogatást tett Ungváron Jill Biden, Joe Biden amerikai elnök felesége, és találkozott Olena Zelenszka ukrán first ladyvel - közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás sajtószolgálata.

A sajtóközlemény szerint jelzésértékű, hogy a két ország first ladyje akkor találkozott Kárpátalja megyeszékhelyén, amikor Ukrajnában az anyák napját ünneplik. Biden és Zelenszka felkerestek egy ungvári iskolát és találkoztak a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült és ott ideiglenesen elszállásolt menekültekkel. A sajtóközlemény úgy fogalmaz, hogy az amerikai first lady látogatása azt demonstrálja, hogy az Egyesült Államok magas rangú képviselői támogatják Ukrajnát. Jill Biden látogatását - a közlemény megfogalmazása szerint "érthető okokból" - titokban tartották, az esemény nem volt sajtónyilvános, csak a Fehér Ház sajtószolgálata volt jelen.

MTI