Menekülnek Karabahból az örmények

Benzinzre várakozó tömeg vette körül azt az üzemanyagtartályt, amely berobbant, hatalmas területet terítve be lángokkal. Sokaknak esélyük sem volt a menekülésre, mintegy kétszáz ember pedig égési sérüléseket szenvedett.

A sérültek nagy része súlyos állapotban van, őket légi úton akarják elszállítani, mert a sztyepanakertii kórházban helyben nincs lehetőség ennyi ember megfelelő ellátására.

A területet majd egy évig blokád alatt tartotta az azeri hadsereg, így nemcsak élelmiszer-, de üzemanyaghiány is volt. Az azeri haderő szeptember 19-én és 20-án mindössze 24 óra alatt megadásra kényszerítette a magát függetlennek kikiáltó, de senki által el nem ismert, még az örményországi vezetés által is magára hagyott Hegyi-Karabah Köztársaságot. Ezután érkezhettek csak segélyszállítmányok a térségbe, ahol most a legtöbben benzinhez akarnak jutni, hogy gépkocsijukkal Örményországba meneküljenek.

Az azeri elnök fogadkozik, hogy az örmények azeri fennhatóság alatt is biztonságban lesznek.

A helyi örmények atrocitásoktól rettegnek, így várhatóan a terület 120 ezres örmény lakosságának túlnyomó része el fog menekülni Karabahból.

Sokan hibáztatják Nikol Pasinjant azért, amiért Moszkvától elfordulva Washington kegyeit kereste, de mivel sem az oroszoktól, sem az amerikaiaktól nem várhattak segítségre, Örményország is magára hagyta a karabahi örményeket.