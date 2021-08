Menekülnek az emberek a tűz elől Athénból

Ötödik napja küzdenek a lángokkal Athén térségében. Az éjszaka sok családnak kellett elhagynia otthonát nem csak a tűz, hanem a veszélyesen rossz minőségű levegő miatt is. A főváros füstbe borult, a hatóságok arra kérték az embereket, hogy ne menjenek a szabadba, és ne is szellőztessenek. A tűzoltóság repülőgépeket és helikoptereket is bevetett, hogy megfékezze a lángokat. Eddig Ciprusról, Franciaországból és Izraelből érkezett erősítés, Lengyelország pedig ma jelentette be, hogy 46 tűzoltóautót és csaknem 150 fős személyzetet küld a veszélyeztetett területekre.