Menczer Tamás: Nem lehet egy olyan ország az EU tagja, ahol agyonvernek egy uniós állampolgárt + videó

Menczer Tamás, kommunikációs igazgató, Fidesz-KDNP: "Hogyan lehetne az Európai Uniónak tagja egy olyan ország, ahol egy embert agyonvernek, azért mert nem akar a háborúban meghalni. És azt mondja, hogy ebben a háborúban ő nem akar részt venni. És az ügy kivizsgálásának vajmi kevés esélye van, hogy ezt objektíven és tisztességesen megvizsgálják. Egy ilyen ország nyilvánvalóan nem lehet az Unió része."

Menczer Tamás hozzátette: Sebestyén József halála körüli ügy még egy ok arra, hogy Magyarország nemet mondjon Ukrajna uniós csatlakozására.