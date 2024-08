Menczer Tamás: Brüsszel javasolhatta Ukrajnának, hogy ne engedje át az orosz kőolaj jelentős részét

A műsorokban a békemisszió fontosságát hangsúlyozva Menczer Tamás kifejtette, a békemisszió egyrészt erkölcsi, morális és keresztényi kötelesség, másrészt a békemisszió azért is rendkívül fontos, mert jelentős a kockázata a háború eszkalációjának, kiterjedésének, harmadrészt pedig az is a békemisszió jelentőségét mutatja, hogy ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren.

"A háborúba akarnak belenyomni bennünket, meg a bevándorlásba is bele akarnak nyomni bennünket" - mondta a politikus, hozzátéve, ezt a kormány nem fogja hagyni és "a büntetést is megoldjuk úgy, hogy azt ne a magyar emberek fizessék ki".

Menczer Tamás hangsúlyozta, ebben a helyzetben vannak jogi és technikai lehetőségek is. Illetve egyértelműsítette azt is, hogy Magyarország nem akarja Ukrajnát "visszazsarolni", de tény, hogy az Ukrajna által felhasznált energia jelentős része - az áram több mint 40, a gázolaj és a földgáz több mint 10 százaléka - Magyarországon keresztül érkezik a szomszédos országba.

Your browser does not support the video tag.