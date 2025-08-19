Menczer Tamás: Az európai vezetők még most sem értik mi lenne a feladatuk + videó

Megosztás itt:

"Egy rendkívül nehezen, feltételezem személyesen is nehezen és politikailag is nehezen feldolgozható szituációból kell most visszakeverednie az európaiaknak" - így értékelte Donald Trump Volodimir Zelenszkijjel és az őt kísérő európai vezetőkkel folytatott tárgyalását a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Kovács Zoltán rámutatott: az uniós vezetők eddig olyannyira háború párti álláspontot képviseltek, hogy nehéz a saját imidzsük lerombolása nélkül átállniuk a béke pártjára.

Menczer Tamás, kommunikációs igazgató, Fidesz-KDNP: ,,Macron még ott emlegetett valamit, próbálta szépen udvariasan kérni, hogy ne háromoldalú találkozó legyen Trump, Putyin, Zelenszkij hanem majd egyszer legyen négyoldalú is, ahol az európaiak is ott lehetnek, holott nekik már régen azt kellene csinálni, hogy szervezik az orosz-európai csúcstalálkozót, erről Orbán Viktor beszélt és Oroszországot nem próbálják elszigetelni, mert nem lehet hanem ők is egy csúcstalálkozót szerveznek Putyinnal de ennek se híre se hamva,,

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint jelenleg egy dolog biztos, mégpedig az, hogy elmúlt két hétben közelebb kerültek a békéhez, mint az elmúlt három és fél évben.