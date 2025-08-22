Menczer Tamás: Amikor az abszurd abszurdjával találkozol, hogy mi gyújtottuk fel a kárpátaljai templomot + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Amikor az abszurd abszurdjával találkozol, hogy mi gyújtottuk fel a kárpátaljai templomot. Természetesen nem az ukránok, arra már nehéz is mit mondani, de amikor az abszurd abszurdját még tudja fokozni, hogy egyszer csak felraknak egy videót a Magyarországról kitiltott ukrán kémmel, Tseber Roland Ivanoviccsal, hogy hogy nem itt sétálunk egy szép esti órában Kijevben, mondja Tseber Roland Ivanovics, itt van velem Rácz András."