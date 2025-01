Menczer Tamás: A washingtoni és brüsszeli háború-, bevándorlás- és genderpárti erők a múlthoz tartoznak

Megosztás itt:

Menczer Tamás szavai szerint amióta a békepárti Donald Trump jelezte, le akarja zárni az orosz-ukrán háborút, a háborúpárti demokraták az Egyesült Államokban és a háborúpártiak Brüsszelben mindent megtettek és megtesznek most is azért, hogy nehezítsék a helyzetet, mélyítsék, szélesítsék a háborút, hogy az amerikai elnöknek a lehető legnehezebb legyen békét teremtenie.

Így például 2024 végén Joe Biden és a demokrata adminisztráció megengedte, hogy az ukránok amerikai fegyverekkel orosz belterületet lőjenek, melyet a kommunikációs igazgató az eszkaláció irányába tett rendkívül súlyos lépésként értékelt.

Menczer Tamás úgy vélte: a washingtoni és brüsszeli háború-, bevándorlás- és genderpárti erők a múlthoz tartoznak, a múlthoz fognak tartozni, a különbség az, hogy előbbiek éppen "kicsekkolnak", utóbbiak még ott vannak, sőt többséget adnak, így Brüsszelben "mi vagyunk az ellenzék, mi a patrióták, és mi képviseljük a lázadást".

Ott fognak eldőlni a dolgok, és senkinek ne legyen illúziója, az utolsó bástyájuk Brüsszel, miután Washingtont elvesztették - hangsúlyozta.

A kormánypárti politikus hozzátette, a Brüsszelben zajló harc a múlt és a jövő erői, azaz a háborúpárti és a békepárti erők között hosszú, nagyon nehéz és elhúzódó harc lesz, meggyőződése ugyanakkor, hogy a jövő a patriótáké, valamint Donald Trump és Orbán Viktor békepárti szövetségéé.

Menczer Tamás közölte, hogy a háborúpárti erők Washington elvesztése után Brüsszelt "minden erejükkel tartani akarják, minden erőt oda összpontosítanak", minden sürgős lett számukra.

"Sürgősen kiadták a parancsot az előrehozott választásról Magyarországon, hogy ezt követelik, és hogyhogy nem, Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc is ezt akarja" - tette hozzá.

Kitért rá, az elmúlt napok több eseménye alapján látszik, hogy "az urak együtt mozognak, ugyanazt mondják több témában", például az előrehozott választásról, amelyre Menczer Tamás azt mondta "természetesen nem lesz Magyarországon", semmi nem indokolja.

A háborúpártiaknak sürgős az is, hogy a háborút mélyítsék és lehetőség szerint visszafordíthatatlan helyzetet állítsanak elő, "mi ezt természetesen nem akarjuk", "és sürgős az, hogy Ukrajnát hozzák be az Európai Unióba, legalábbis minél közelebb" - mutatott rá.

Menczer Tamás kiemelte, mindezek miatt sürgős, hogy Orbán Viktort és a kormányát megbuktassák, mert Orbán Viktor és a magyar kormány akadályt jelent, ezért adták ki a parancsot az előrehozott választásról.

"Azt tudom mondani a brüsszeli gazdáknak és a magyarországi postásoknak, a magyar balliberális ellenzéknek, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány az útban is marad, az útban is lesz, a patrióták nem adják meg magukat, sőt küzdeni fogunk és Magyarország békéjét is meg fogjuk védeni, és mindent megteszünk a térség békéjéért is" - jelentette ki.

A kommunikációs igazgató az ellenzékről szólva felidézte, hogy a 2024. júniusi választások előtt Karácsony Gergelytől kezdve Dobrev Klárával bezárólag elmondták azt, hogy "ők, ha úgy van, bármikor szívesen koalícióra lépnek, együttműködnek a Tisza Párttal", és Magyar Péternek is volt egy olyan nyilatkozata a Die Presse című osztrák lapban, hogy majd 2026 környékén megnézik, mire van szükség.

"Az összes baloldali közvélemény-kutatás hazugság, manipuláció, ezt ők is tudják, tehát mindenki tudja, hogy nekik csak együtt van esélyük" - közölte.

Menczer Tamás felhívta a figyelmet, hogy "az együttműködés, az nem elmélet már", azt a budapesti közgyűlésben és Brüsszelben gyakorolják, ők maguk, illetőleg azok a pártcsaládok, amelyekhez tartoznak.

"Mindez jól mutatja, hogy itt ugyanaz a tánc megy, amit már korábban láttunk, és a kottát azt Brüsszelben írják" - közölte.

A kormánypárti politikus szólt arról is, hogy álhírek vannak az uniós forrásokról, arra figyelmeztetve, hogy azoknak senki se üljön fel.

"12,5 milliárd euró ül a magyar számlán, tehát az uniós forrásokkal kapcsolatban és a lehívások tekintetében is ebben a ciklusban is a legjobbak között vagyunk, ezt már kiharcolta a miniszterelnök, és minden további forrást is ki fog harcolni, semmit nem fogunk elveszíteni, és eddig sem veszítettünk el semmit" - hangsúlyozta.

Utalt rá, a legutóbbi nemzeti konzultációban világossá tették a magyar emberek: "a céljainkkal egyetértenek", és "olyan dolgok, olyan döntések születnek ebben az évben, amelyekre korábban soha nem volt példa".

Menczer Tamás ezek közé sorolta a munkáshitelt, a 150 ezer forintos lakhatási támogatást, a családi adókedvezmény megduplázását, a 13. havi nyugdíj megvédését.

Ezek a döntések pozitívan fogják érinteni mindenki életét - hangsúlyozta.

A kommunikációs igazgató közölte, béke még nincs, várják Donald Trump hivatalba lépését, de a magyar gazdasági fejlődést összeköttetésekre, együttműködésre is építették kelet és nyugat felé.

Óriásberuházások kezdik el a termelést idén, "akkumulátorgyárak fordulnak termőre", mindez százalékokat tesz hozzá a GDP-növekedéshez - mondta.

Menczer Tamás hozzáfűzte, 2025-ben az államadósság kamatterhei is jelentősen csökkennek, és most 2010-hez képest egymillió munkahellyel van több és azokat minden válság ellenére megvédték.

"Az ellenfeleinknek, ezeknek a baloldali és diszkóliberális figuráknak csak saját maguk fontosak, saját érdekeikkel foglalkoznak, meg a brüsszeli megbízóik érdekeivel, mi meg az országgal foglalkozunk, mert nekünk Magyarország az első, ezt mindenki láthatja és látni fogja az idei évben is" - közölte.

Forrás: MTI

Fotó: MTI