Mély hallgatás övezi az Orbán-Trump találkozót Brüsszelben + videó
Megosztás itt:
2025. november 06., csütörtök 12:00
| HírTV
Az uniós intézmények folyosóin igyekeznek nem szóba hozni a témát, tudható azonban, hogy nem örülnének, ha a magyar miniszterelnök még szorosabb kapcsolatokat ápolna az Egyesült Államokkal, vagy engedményeket tudna kieszközölni az orosz energiahordozók, illetve Ukrajna uniós tagfelvétele kapcsán.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.