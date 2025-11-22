Méltatlan és felháborító a francia vezérkari főnök kijelentése + videó

Megosztás itt:

"Minden tudást, minden gazdasági és demográfiai erőt arra kell fordítani, hogy eltántorítsuk a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik, és itt ebben önöknek döntő szerepe van, az a lelki erő, hogy elfogadjuk, hogy fájdalmat kell okozzunk magunknak ahhoz, hogy megvédjük azt, akik vagyunk. A hadsereg a nemzet egy kivonata. A nők és férfiak, akik ma a világ minden táján szolgálnak, 18 és 27 év közöttiek a terepen. Kitartanak majd a küldetésük mellett, ha érzik, hogy az ország kitart mellettük. Ha az országunk meginog mert nem áll készen arra, hogy elfogadja gyermekeink elvesztését, mert ki kell mondani a dolgokat, gazdasági nehézségeket kell elviselni, például ha a prioritások a védelmi termelés felé tolódnak. Ha erre nem vagyunk készen, akkor kockázatot vállalunk. - jelentette ki a francia vezérkari főnök.