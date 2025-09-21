Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 21. Vasárnap Máté, Mirella napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Célpont 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Meloni szerint a baloldali gyűlölethullám nem ért véget Charlie Kirk halálával

2025. szeptember 21., vasárnap 16:30 | MTI

A globális baloldal részéről nem ért véget a gyűlölethullám Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolásával - hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártja ifjúsági tagozata nagygyűlésén Rómában vasárnap. Ezzel egy időben Matteo Salvini az európai jobboldalt közös megmozdulásra szólította Pontida mezejéről.

  • Meloni szerint a baloldali gyűlölethullám nem ért véget Charlie Kirk halálával

Giorgia Meloni kijelentette, hogy Charlie Kirk halálakor a baloldalhoz tartozó "álértelmiség" nem csatlakozott azokhoz, akik úgy vélik, hogy minden emberi élet azonos tiszteletet érdemel.

"Ez azt jelenti, hogy azt gondolják, hogy annak az élete, aki úgy gondolkodik mint ők, többet ér annak az életénél, aki azt vallja, amit mi, és ez egyszerű ábrája nemcsak az olasz, hanem a globális baloldalnak" - hangoztatta a jobboldali kormányfő.

Az Olasz Testvérek (FdI) párt elnökeként Giorgia Meloni a Nemzeti Ifjúság találkozóját zárta le, amely az FdI ifjúsági tagozataként működik.

Meloni a hetvenes években aktív Vörös Brigádok baloldali terrorszervezet korszakához hasonlította a jelenlegi politikai légkört, hangsúlyozva, hogy a jobboldaliak "sem akkor, sem most, sem a jövőben nem fognak félni".

Úgy vélte, a baloldal önkényuralmi eszközökkel vádolja kormányát, amiért azt hirdeti, hogy a nemzet szabadsága a polgárok biztonságánál kezdődik.

Az amerikai konzervatív aktivistáról megemlékeztek az Olasz Testvérek szövetségese, a Liga párt hagyományos éves találkozóján is, amelyet a lombardiai Pontida mezején rendeztek Szabadok és Erősek címmel.

Matteo Salvini főtitkár beszédében hangoztatta, hogy "Olaszország nem áll háborúban, és nem fogjuk sose a gyerekeinket és unokáinkat Ukrajnába küldeni meghalni". Megjegyezte: a Liga nemet mond az európai hadseregre, valamint Európa fegyverek, rakéták és páncélosok vásárlásával való eladósítására.

"Nem támogatjuk európai kisfőnökök és álvezetők háborús vágyait, akik azért beszélnek a háborúról, hogy eltitkolják belföldi kudarcaikat" - jelentette ki Salvini. A Liga vezetője február 14-re megmozdulást hirdetett meg "értékeinkért, jogainkért, határainkért és a nyugati civilizáció szabadságjogaiért".

A párt politikusai mellett a Liga nagygyűlésén felszólalt a Patrióták Európáért elnöke, Jordan Bardella, aki egyben a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke is. Hangoztatta, hogy a jobboldalt ma az igazságért, a demokráciáért, a szólásszabadságért vívott küzdelem fogja össze. "Miközben a Patrióták a szabadságot védik, a radikális baloldal az erőszakot választja, a fanatizmust igazolja és ördögként tünteti fel azt, aki saját hazáját szereti" - mondta Bardella.

 

Forrás: MTI

Fotó: lavoce.hr

További híreink

Kiderült a nagy titok, Dolly elárulta, miért oszlott fel a Hungária

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Élete egyik legkülönlegesebb élményét élte át Marsi Anikó a DPK gyűlésén

Így változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje a büntetés után

Böde Dániel sem bírt csendben maradni, kitálalt Kubatov Gábor és Bognár György balhéjáról

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó

Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Man. City, Lazio–Roma, Azeri Nagydíj

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

További híreink

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó
2
12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán
3
Magyarországot vette célba az Antifa
4
Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt
5
Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt
6
Korszakváltás kapujában? Orbán Viktor megmutatta, mi vár ránk a következő 10 évben + videó
7
Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó
8
Óriási tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől
9
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párt folyamatosan generálja az agressziót + videó
10
Kruchina Károly: Magyar Péterrel szemben Varga Juditnak van esélye, hogy miniszterelnök legyen + videó

Legfrissebb híreink

Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

Több mint 70 járatot törölt a brüsszeli nemzetközi repülőtér vasárnap

 Ez idáig 45 induló és 30 érkező járatot törölt vasárnap a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér egy, az informatikai rendszereit ért kibertámadást követen, további járattörlésekre, késésekre és hosszú várakozásra kell számítani - közölte a brüsszeli légikikötő tájékoztatását ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!