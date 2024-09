Meloni: Soha nem hagyunk fel Ukrajna támogatásával

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Svenk – Budapesti Klasszikus Film Maraton + videó Számtalan nagysikerű magyar alkotás született a Pannónia Filmstúdióban, amelyek közül a szeptember 17-én kezdődő Budapesti Klasszikus Film Maratonon igazi gyöngyszemeket is találhatunk majd. A Svenk című műsorunkban részletesen is megismerhetik a kínálatot. Szélesvásznú történelem: Macskafogó + videó Ki ne ismerné és szeretné az 1986-ban bemutatott Macskafogó című rajzfilmet? A Szélesvásznú történelem adásában ezúttal Ternovszky Bélával, az alkotás Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezőjével, valamint a rajzfilmben szereplő Lusta Dick hangját adó Mikó Istvánnal beszélgetünk a film kulisszatitkairól.