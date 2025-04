Meloni a vámok kapcsán is tárgyal Trumppal Washingtonban

Megosztás itt:

A látogatás Olaszország számára is igen fontos. Az olasz kormányfő szándéka, a Trump által kivetett vámok eltörlése, vagy csökkentése, a két ország közti jó kapcsolat megőrzése, valamint az EU és az USA közt kialakult feszültségek mérséklése.

A konzervatív értékrend mely összeköti a két vezetőt stabil alapot képez a tárgyalások elindítására. Meloni Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel több alkalommal is egyeztetett amerikai útját megelőzően. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az uniós ügyekről kizárólag ő tárgyalhat, de az olasz kormányfő közvetítő szerepe kétségtelenül segíteni fogja a transzatlanti kapcsolatok megerősítését.

Franciaország korábban szkepticizmussal szemlélte Meloni kezdeményezését, később azonban belátta, hogy a diplomácia és a párbeszéd a megfelelő út a kereskedelmi háború féken tartására. Az amerikai és az olasz konzervatív vezető közt kitűnő a kapcsolat. Trump korábban „fantasztikus nőnek” nevezte Melonit.

A New York Times és a Washington Post komoly téttel bíró találkozóként emlegeti a mai tárgyalást, melynek esetleges negatív kimenetelei is lehetnek. Meloni tökéletesen tisztában van ezzel, olyannyira, hogy napok óta gondosan készül a legkínosabb kérdésekre.

Nem zárja ki annak lehetőségét, hiszen más vezetőkkel is megtörtént már, hogy Trump kiszámíthatatlansága miatt nehézségekbe ütközhet az Ovális Irodában tett nyilatkozata során – írják az olasz lapok. Igen kényes a helyzet, amelyet a tévében élőben kell kezelni. Nem annyira a vámok miatt, amelyek a tárgyalások középpontjában állnak, hanem Olaszország álláspontjáról az Ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. A sajtóelemzések szerint a Fehér Házban tartott személyes találkozón nagy valószínűséggel Meloni újra felveti korábbi elképzelését, hogy a NATO 5. cikkelyét alkalmazzák Ukrajna esetében. Meloni szerint ez egyetlen mód Kijev biztonságának garantálására.

A kétoldalú találkozón, szó esik majd a kölcsönös befektetésekről és az együttműködés lehetőségéről is. A katonai kiadások növelése is aktuális kérdés, hiszen Trump arra kérte a NATO-tagországokat, hogy a GDP 3 százalékára emeljék a kiadásokat. A Gazdasági és Pénzügyminisztérium számításai szerint Olaszország már meghaladta a 2 százalékot de, Meloni biztosítani fogja partnerét, hogy komolyabb befektetésekre is készen állnak. A tárgyalások középpontjában azonban az Amerika által kivetett vámok állnak majd. Melonit az olasz kormány fejeként fogadják a Fehér Házban, nincs felhatalmazása, hogy az EU ügyekben is egyeztessen.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: AFP