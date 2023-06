Megosztás itt:

Nem kertelt az Egyesült Államok elnöke, egyből a gyerekeket célozta meg az LMBTQ-propagandával a Fehér Házban tartott Pride hónapi ünnepségen mondott beszédében.

„Túl sok ember aggódik és a félti a jövőjét és biztonságát az LMBTQ-közösségben. Ma egy üzenetet szeretnék küldeni az egész közösségnek, különösen a transznemű gyerekeknek. Szeretve vagytok. Hallunk titeket. Értünk titeket. Tartoztok valahova” – mondta az amerikai elnök.

Joe Biden annak ellenére, hogy egyre több munkahelyen bevezették már a munkáltatók számára, hogy kvótarendszer alapján kötelezően alkalmazzanak LMBTQ-embereket, mégis azt hangsúlyozta, hogy a szivárványközösséget elnyomják és elvesztik állásukat identitásuk miatt.

Az elnöki rezidencián tartott rendezvényen mégsem a demokrata vezető kijelentései voltak a legmegdöbbentőbbek. Melleit mutogatta a Fehér Ház gyepén egy transznemű aktivista, miután találkozott Joe Bidennel. A felvételen jól látható, ahogy a magát transzgender modellként azonosító Rose Montoyát nem érdekelte az etikett. A meztelenkedését bírálóknak pedig annyit üzent, hogy legális felső nélkül megjelenni, ő pedig csak a maga igazságát élte meg a fogadáson.

„A Fehér Házban már lassan ott tartunk, hogy Bill Clintont és Monica Lewinskit is visszasírjuk – némi iróniával mondom ezt természetesen, nem komolyan. Mert egyszerűen ott bármilyen aktus történt is az elnök és a titkárnője között, legalább utána volt szégyenérzet. Tehát ott azt mondták, hogy ennek nincs helye a Fehér Házban. No, hát ehhez képest az őrület tobzódik jelen pillanatban, és én nem tudom, hogy ezt miért és meddig lehet megcsinálni” – kommentálta az esetet L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Vezércikk című műsorunkban.