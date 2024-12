Megvan, hogy kik mérkőznek meg a horvát elnökválasztás második fordulójában

Megosztás itt:

A horvát választási bizottság által 98,88 százalékos feldolgozottság alapján közzétett adatok szerint a vasárnap tartott első fordulóban Milanovic a voksok 49,10, míg Primorac a szavazatok 19,35 százalékát szerezte meg.

Ők mérkőznek meg az elnökválasztás második fordulójában, amelyet január 12-én tartanak.

Primorac az eredményváró rendezvényen megköszönte mindazoknak, akik elmentek szavazni, akik pedig nem, azoknak azt üzente: lehetőségük lesz rá a második fordulóban.

"Tudom, hogy ez a különbség nagy, de nagy volt a zaj az első fordulóban, most azonban egy nagyszerű lehetőség jön - Milanovic és én egy az egy ellen, szóval meglátjuk, ki mit tud és képvisel!"

- hangsúlyozta Primorac.

A második fordulóra utalva kijelentette: le fogja győzni a jelenlegi elnököt, mert az ő programja jobb. "Horvátország megérdemel egy olyan államfőt, aki egységet teremt" - hangoztatta.

Milanovic a nyilvánosság előtt megtartott beszédében úgy fogalmazott: öt évvel ezelőtt is kezet nyújtott a kormánynak, és most is meg fogja tenni.

Hozzátette, egy olyan Horvátországért fog harcolni, amelynek véleménye van, amely ügyel az érdekeire, és tisztában van azzal: az egyetlen, ami számít, az az, hogy mi történik az országban, mert másoknak ez kevésbé fontos, ha egyáltalán érdekli őket.

"Bárki, aki hasonlóan gondolja, a szövetségesem és a barátom lesz, és megpróbálok senkit sem ellenségemmé tenni"

- mondta.

A harmadik helyen futott be a szavazatok 9,24 százalékával Marija Selak Raspudic független jelölt. Ő a politikai karrierjét 2020-ban kezdte, amikor a konzervatív Híd (Most) párt listáján bejutott a parlamentbe. Később nézeteltérések miatt kilépett a pártból. Primorachoz hasonlóan ő is a jobboldali szavazókat szólította meg.

Ivan Anusic védelmi miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: meglepte őket Milanovic ilyen nagymértékű támogatottsága, és a második fordulóra új stratégiát választanak. Beszélni fognak a jobboldali pártokkal, hogy támogatásukat kérjék.

Tomo Medved veteránügyi miniszter szerint "teljesen egyértelmű", hogy a nyolc jelölt közül hat, aki szintén a jobboldali és jobbközép szavazatokra számított, hozzájárult a voksok szétszóródásához.

"Ha összeadjuk ezeket a szavazatokat, láthatjuk, hány voksot kapott Dragan Primorac"

- hangsúlyozta.

Andrej Plenkovic kormányfő elmondta: Primorac jelölt akart lenni, a HDZ vezetőségében senki más nem akarta "lejátszani ezt a mérkőzést". Mint minden HDZ- jelölt, őt is támadások érték balról és jobbról is. "Nyolc hónappal ezelőtt legyőztük Milanovicot - utalt a parlamenti választásokra a miniszterelnök, majd hozzátette: mindannyian együtt fognak küzdeni a második fordulóban, amelyben szerinte még megfordítható a mostani eredmény.

A választási bizottság adatai szerint az első fordulóban a szavazásra jogosultak 46,1 százaléka, valamivel több 1 millió 600 ezer ember járult az urnákhoz.

Fotó: Sétáló pár halad el Dragan Primoracot, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) elnökjelöltjét ábrázoló választási óriásplakát előtt Zágrábban. MTI/EPA/Antonio Bat