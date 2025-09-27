Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Megosztás itt:

A földrajzi valóság felülírja az ideológiákat: Trump kijelentése a Fehér Házból

Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatója hatalmas visszhangot váltott ki, különösen Magyarországon. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy az amerikai elnök nyilvánosan megvédte Magyarország álláspontját az orosz olaj beszerzése ügyében.

Trump kijelentése világossá tette, hogy az amerikai vezetés megérti a magyar nehézségeket, és a szankciós nyomás ellenére sem helyteleníti a magyar stratégiát. „Vannak ideológiák és van a földrajzi helyzetből adódó fizikai valóság” – foglalta össze a lényeget Orbán Balázs az elnök szavaira utalva.

A telefonhívás és az „egy csővezetékhez láncolás”

A sajtótájékoztatót megelőzően Trump telefonon hosszan egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. A beszélgetés során a magyar kormányfő részletesen kifejtette, miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára.

Donald Trump a sajtó képviselői előtt megerősítette ezt: „Beszéltem egy nagyszerű fickóval (utalva a magyar miniszterelnökre), aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákia számára is.” Az amerikai elnök pontosan rávilágított a kulcsfontosságú földrajzi helyzetre és az infrastrukturális korlátokra: Magyarországnak nincs tengeri kijárata, így az olajbeszerzésben erősen az orosz forrásokra, lényegében „egy csővezetékhez” van láncolva.

Felmentés és szolidaritás

Trump nyilatkozatának talán a legnagyobb politikai súlyát az adja, hogy a nemzetközi bírálatok közepette határozottan kiállt Magyarország mellett.

„Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – fogalmazott az Ovális Irodában az amerikai elnök.

Ezzel a kijelentéssel az Egyesült Államok legmagasabb szintű képviselője adta tudtul, hogy nem hibáztatható a magyar kormány az energiafüggőség miatt. Ez jelentős áttörés a magyar diplomácia számára, ami egyértelműen jelzi, hogy a geopolitikai érdekek és a fizikai valóság fontosabb lehet, mint a szigorú ideológiai elvárások. A videón rögzített Trump-nyilatkozat így vált a magyar–amerikai kapcsolatok egyik legfontosabb szolidaritási üzenetévé.

Forrás: Origo.hu