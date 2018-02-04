2018. február 5.,
hétfő, Ágota, Ingrid napja

Megtartotta elnökét Ciprus

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 20:13, frissítve: vasárnap 20:17

A hivatalban lévő államfő győzött a ciprusi elnökválasztás második fordulójában.

Nikosz Anasztasziadisz a voksok csaknem 56 százalékát kapta, míg független baloldali ellenfele 44 százalékot szerzett. A régi-új elnök legfontosabb feladata a sziget újraegyesítéséért folytatott tárgyalások felújítása lesz. Ciprus megosztott ország: délen görögök laknak, míg az északi országrészt 1974 óta a török katonaság tartja megszállva.

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